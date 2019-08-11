Beşiktaş, Brondby'nin golcüsü Kamil Wilczek için düğmeye bastı

Siyah-Beyazlılar, Avcı’nın raporu doğrultusunda Polonyalı forvet için harekete geçip Brondby’nin kapısını çaldı. 51 karşılaşmada 34 gol, 7 asistle oynayan Wilczek’in bonservisi için 1.5 milyon euro isteniyor.

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala stoper ve sol bek pozisyonlarına takviye yapan Beşiktaş’ta gözler yeni golcüye çevirildi. Burak Yılmaz’ın sakatlığından sonra forvet arayışlarına hız veren Siyah-Beyazlılar’ın, Kamil Wilczek için düğmeye bastığı ortaya çıktı. Önceki gün yaptığı basın toplantısında “Burak iyileşse de iyileşmese de bir golcü gelecek” diyen Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, Wilczek için Brondby’nin kapısını çaldı. Danimarka kulübü, 31 yaşındaki Polonyalı golcünün bonservisi için 1.5 milyon euro talep ederken, Beşiktaş bu rakamı 1 milyon euroya düşürüp işi bitirmeyi planlıyor. Bu yıl 9 maçta 7 gol atan Wilczek, geçen sezon ise 42 maçta 27 gol ve 7 asistle oynamıştı.

(Star)