Beşiktaş Braga maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş Braga maçı saat kaçta, ne zaman?

Beşiktaş Braga maçı için nefesler tutuldu! UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Vodafone Park’ta Braga’yı konuk eden temsilcimiz Beşiktaş sahadan galip ayrılmak istiyor. Maça kısa bir süre kala taraftarların merak ettiği konu ise ‘Beşiktaş Braga maçı hangi kanalda’ ve ‘Beşiktaş Braga maçı saat kaçta?’ soruları oluyor. Maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Maçın canlı anlatımına ‘aksam.com.tr’ adresi üzerinden ulaşılabilecek. Haberimiz içerisinden maçla ilgili merak edilen tüm detaylara ve canlı anlatıma ulaşabilirsiniz

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Braga maçı; Türkiye saati ile 19.55’te başlayacak. Vodafone Park’ta oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Maçı beINS Sports 1 kanalı canlı ve şifreli olarak yayınlayacak.

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş Braga maçını yalnızca beIN Sports 1 kanalı şifreli olarak yayınlıyor. Maçı şifresiz olarak yayınlayan herhangi bir kanal bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ - BRAGA MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Ljajiç, Güven, Umut

Braga: Eduardo, Sequeira, Santos, Viana, Esgaio, A.Horta, R.Horta, Palhinha, Fransergio, Galeno, Paulinho

ÇOK FAZLA EKSİK VAR

Zorlu Braga maçı öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı da kadro kurmakta zorlanıyor. N’Koudou, Victor Ruiz, Gökhan Gönül, Douglas, Burak Yılmaz ve Diaby’nin Braga maçı öncesinde sakatlıkları bulunuyor. Hafta sonunda oynanan Ankaragücü karşılaşmasında sakat olduğu için forma giyemeyen Oğuzhan Özyakup ise takımla birlikte çalışıyor. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde son antrenmanını yapıp Braga maçı için kampa girecek olan siyah-beyazlılarda, sakatların durumu da netlik kazanacak.

BRAGA İLE 3. KARŞILAŞMA

Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Braga ile daha önce 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde karşı karşıya geldi. Grup aşamalarında bir üst tura çıkmayı başaran iki takım, son 32 turunda eşleşti. Portekiz’de oynanan ilk maçta 2-0 kazanan Beşiktaş, sahasındaki ikinci maçı 1-0 kaybetse de turu geçen taraf olmayı başarmıştı.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında yarın Portekiz temsilcisi Braga’yı konuk edecek siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 219. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 218 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 89 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 290 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 313 gol gördü.

"KUPA 2"DE 117. MAÇI

Beşiktaş, Braga karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi’nde 117. kez sahada yer alacak. Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası’ndan UEFA Avrupa Ligi’ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 116 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 41 mağlubiyet gördü. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 184 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 144 gol gördü.