Beşiktaş Braga maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Braga maçı şifresiz canlı izlenir mi?

Beşiktaş Braga maçı şifresiz canlı yayını araştırılan konular arasında yer alıyor. Beşiktaş Braga maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, nereden izlenir? Futbolseverler heyecanla karşılaşmaları takip ediyorlar. UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta müsabakasında 24 Ekim Perşembe günü Portekiz temsilcisi Braga ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Beşiktaş-Braga mücadelesi, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bu görevindeki ilk maçı olacak. Canlı maç anlatımını maç saatinde AKSAM.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta müsabakasında 24 Ekim Perşembe günü Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak mücadeleyi, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından şifreli yayınlanacak. AKSAM.com.tr üzerinden maç saatinde canlı anlatıma ulaşabilirsiniz.

AVRUPA'DA SİFTAH PEŞİNDE

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde iki maça çıkan Beşiktaş, henüz puan alamadı.

İlk maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen siyah-beyazlı ekip, ikinci maçında da İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'a Vodafone Park'ta 1-0 mağlup oldu.

Grupta 4 puanı bulunan Braga ise Avrupa'da yenilgiyle tanışmadı. İlk maçında Wolverhampton Wanderers'ı rakip sahada 1-0'la geçen Portekiz ekibi, ikinci maçında Slovan Bratislava ile 2-2 berabere kalarak 4 puan topladı ve grup liderliğine yükseldi.

ÇEBİ'NİN İLK MAÇI

Beşiktaş-Braga mücadelesi, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bu görevindeki ilk maçı olacak.

Pazar günü yapılan olağanüstü genel kurulda Beşiktaş Kulübünün 34. başkanı seçilen Çebi, başkan sıfatıyla ilk kez tribündeki yerini alacak.

SAKATLAR CAN SIKIYOR

Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlık haberleri teknik direktör Abdullah Avcı'yı zor durumda bıraktı.

Sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Douglas, Abdoulay Diaby, Georges N'Koudou ve Victor Ruiz karşılaşmada forma giyemeyecek. Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.