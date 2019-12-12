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  3. Beşiktaş, Botafogo forması giyen Joao Paulo ile ilgileniyor

Beşiktaş, Botafogo forması giyen Joao Paulo ile ilgileniyor

Beşiktaş, Botafogo forması giyen Joao Paulo ile ilgileniyor

Beşiktaş'ın, Brezilya'nın Botafogo takımının orta saha oyuncusu Joao Paulo ile ilgilendiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ın, Botafogo'da oynayan orta saha oyuncusu Joao Paulo ile ilgilendiği iddia edildi.

Futbolcunun menajeri Cristian Manica yaptığı açıklamada "Brezilya'dan ve ABD'den oyuncuyla ilgilenen kulüpler var. Ancak sadece Türkiye'den Beşiktaş teklif yaptı" dedi.

28 yaşındaki oyuncu takımının formasıyla bu sezon ligde 36 maçta sahaya çıktı, bu karşılaşmalarda 3 gol atıp, 2 asist kaydetti. Latin Amerika turnuvası Copa Sudamericana'da da boy göstererek burada 36 maçta oynadı.

(Star)


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