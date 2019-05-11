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Beşiktaş, Bernard Mensah için tekrar harekete geçiyor

Beşiktaş, Bernard Mensah için tekrar harekete geçiyor

Bernard Mensah için daha önce girişimlerde bulunan Beşiktaş, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için tekrar harekete geçiyor.

Siyah- Beyazlı yönetim, Kayserispor'da forma giyen 24 yaşındaki Ganalı merkez orta saha oyuncusunu gelecek sezon kadrosunda görmek istiyor. Yönetimin önümüzdeki günlerde İspanyol ekibi Atletico Madrid ile yeniden bir temas kuracağı öğrenildi.

EROL BEDİR'LE DE GÖRÜŞÜLECEK

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Kayserispor Başkanı Erol Bedir'le de Mensah için bir görüşme yapması bekleniyor. Genç yıldız, ülkemizde Kasımpaşa ve Kayserispor formaları giydi.

İSPANYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Kayserispor ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Bernard Mensah'ın Atletico Madrid ile olan sözleşmesi ise 2021 yılında sona eriyor. Mensah'ı İspanya'dan da isteyen kulüpler var.

SÜPER LİG'DE 4 GOLÜ VAR

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de son haftalarda forma giyemeyen Mensah, hırçın futboluyla tanınıyor. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Kayseri'de 26 maçta görev yaptı. 2007 dakika görev aldı ve 4 gol attı.

(Takvim)

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