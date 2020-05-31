Beşiktaş, Beko'yu resmen duyurdu

Beşiktaş, yeni sponsorunu Beko müziği ve "Efsane geri dönüyor" ifadeleri ile duyurdu. Siyah-beyazlılar, Beko ile yaptığı yeni anlaşmayı 1 Haziran'da açıklayacak.

Vodafone'un gelecek sezon sponsor olarak yola devam etmeyeceğini açıklamasının ardından siyah beyazlılar, formasının sırtında yer alan Beko ile göğüs sponsorluğu için anlaştı.

Beşiktaş Kulübü, bu anlaşmayı sosyal medya hesabından "Efsane geri dönüyor" ifadesiyle paylaştığı Beko müziğinin olduğu video ile duyurdu.

Beşiktaş ile Beko arasında yapılacak anlaşmada konuşulan rakam yıllık 30 milyon lira! Anlaşmanın süresinin ise 3 yıllık olması bekleniyor. Böylece resmi imzalar atıldığında siyah beyazlılar 3 yıllığına 90 milyon liralık önemli bir gelire sahip olacak.

100. YIL DETAYI

Metin-Ali-Feyyaz'dan 100. yıldaki şampiyon kadroya kadar yıllarca Beşiktaş'ın göğüs sponsorluğunu yapan Beko, taraftarın da çok sevdiği bir marka. 'Beko reklamlı Beşiktaş formaları' taraftarlar arasında ayrı bir öneme sahip, çünkü bu forma 'altın yılları' çağrıştırıyor.

Sergen Yalçın'ın, kulübün 100. yılında Galatasaray'a attığı ve ünlü spiker Ercan Taner'in 'Sergen attı şampiyonluk geldi' sözüyle efsaneleşen golünde üzerindeki formada Beko yazılması da bir diğer anlamlı detay. (Ajansspor)