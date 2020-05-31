Beşiktaş, Beko'yu resmen duyurdu

Vodafone'un gelecek sezon sponsor olarak yola devam etmeyeceğini açıklamasının ardından siyah beyazlılar, formasının sırtında yer alan Beko ile göğüs sponsorluğu için anlaştı.
Beşiktaş Kulübü, bu anlaşmayı sosyal medya hesabından "Efsane geri dönüyor" ifadesiyle paylaştığı Beko müziğinin olduğu video ile duyurdu.
Beşiktaş ile Beko arasında yapılacak anlaşmada konuşulan rakam yıllık 30 milyon lira! Anlaşmanın süresinin ise 3 yıllık olması bekleniyor. Böylece resmi imzalar atıldığında siyah beyazlılar 3 yıllığına 90 milyon liralık önemli bir gelire sahip olacak.
100. YIL DETAYI
Metin-Ali-Feyyaz'dan 100. yıldaki şampiyon kadroya kadar yıllarca Beşiktaş'ın göğüs sponsorluğunu yapan Beko, taraftarın da çok sevdiği bir marka. 'Beko reklamlı Beşiktaş formaları' taraftarlar arasında ayrı bir öneme sahip, çünkü bu forma 'altın yılları' çağrıştırıyor.
Sergen Yalçın'ın, kulübün 100. yılında Galatasaray'a attığı ve ünlü spiker Ercan Taner'in 'Sergen attı şampiyonluk geldi' sözüyle efsaneleşen golünde üzerindeki formada Beko yazılması da bir diğer anlamlı detay. (Ajansspor)
Efsane geri dönüyor. ��— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 31, 2020
1.6.2020 / 11.00 pic.twitter.com/2ybgMtYyXq
Beşiktaş, yeni sponsorunu Beko müziği ve "Efsane geri dönüyor" ifadeleri ile duyurdu. Siyah-beyazlılar, Beko ile yaptığı yeni anlaşmayı 1 Haziran'da açıklayacak.
Amerika Birleşik Devletleri'nde polisin, George Floyd isimli vatandaşı öldürmesi sonrası olaylar giderek büyüyor. Protestolara dünyaca ünlü isimler de katılıyor...
Fenerbahçe, PSG ile sözleşmesi sona eren Thiago Silva'yı kadrosuna katmak için Alex de Souza'yı devreye soktu.
Beşiktaş'ta futbolculardan "feda" isteyen başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile ilgili kararı da belli oldu.
Galatasaray, Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek Nuri Şahin'i özel bir proje kapsamında kadrosuna katmak istiyor. Harvard diplomalı yıldız futbolcuya, en fazla üç yıl sonra idari yetkiler de verilecek
Geçen yıl geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden dünyaca ünlü İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes'in ölümüyle ilgili şok gerçek kazadan bir yıl sonra ortaya çıktı...
Galatasaray'ın sorunlu yıldızı Mbaye Diagne, İtalyan basınına konuştu. "Galatasaray'la 2023'e kadar sözleşmem var" diyen Diagne, bir gün Serie A'ya geri dönebileceğini belirtti.