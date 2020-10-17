Beşiktaş Basketbol Takımı oyuncusu Furkan Haltalı koronavirüse yakalandı

Son dönemdeki yükselen performansıyla adından söz ettiren Ozan Tufan'ın talipleri artmaya başladı. Fenerbahçe'yle olan sözleşmesinde 20 milyon euro serbest kalma bedeli olan 25 yaşındaki futbolcu, EURO 2020'de tavan yapıp Avrupa'ya transfer olmak istiyor.

Devre arasında Kenan Karaman için ikinci hamle

Galatasaray, sezon başında ilgilendiği ancak transferini bitiremediği Kenan Karaman için devre arasında bir hamle daha yapacak. Oyuncunun Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da transferin önünü açıyor.