Beşiktaş başkanlık seçimi adayları kimdir? Beşiktaş başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanır?

Beşiktaş başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağı ve sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Beşiktaş başkanlık seçimi adayları kimdir? Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 20 Ekim’de (bugün) yapılıyor. 10:30 itibari ile BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’ndeki kongre başladı. Siyah-beyazlı takımın taraftarları heyecanla gelişmeleri takip ediyorlar. Seçimin ardından kulübün 34. başkanı belli olacak. Seçimde 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 20 Ekim’de (bugün) yapılıyor. 10:30 itibari ile BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’ndeki kongre başladı.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışacak.

Seçimde 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı var. Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayı tercih etti.

İŞTE ADAYLARIN LİSTESİ

SERDAL ADALI

Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu. Yedek üyeler: Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, Erdal Karacan, Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora

AHMET NUR ÇEBİ

Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay. Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

HÜRSER TEKİNOKTAY

Tamer Mert, Emre Esen, Temuçin Tüzecan, Emir Tamer, Mehmet Bilal Özokur, Ercan Ozan, Levon Kamer Dökmeciyan, Ersan Aksoylu. Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Çağrı Göksel, Tunga Fişekçioğlu