Beşiktaş başkanını seçiyor

Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışıyor

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongre saat 10.30'da başladı. Başkan adayları konuşma yaptı ve 11:00'de oy verme işlemine geçildi. Oy verme 17.00'de sona erdi. Oy verme işleminin ardından sayım sürüyor.

Bu arada Siyah-beyazlılarda 8644 üyenin oy kullandığı açıklandı.

SANDIK SONUÇLARI (SAYIM SÜRÜYOR)

1. Sandık

211 Ahmet Nur Çebi

176 Serdar Adalı

15 Hürser Tekinoktay

2. Sandık

260 Ahmet Nur Çebi

170 Serdar Adalı

22 Hürser Tekinoktay

3. Sandık

250 Ahmet Nur Çebi

153 Serdar Adalı

25 Hürser Tekinoktay

4. Sandık

231 Ahmet Nur Çebi

142 Serdar Adalı

23 Hürser Tekinoktay

5.Sandık

233 Ahmet Nur Çebi

177 Serdal Adalı

20 Hürsel Tekinoktay

6. Sandık:

192 Ahmet Nur Çebi

184 Serdal Adalı

26 Hürser Tekinoktay

7. Sandık

233 Ahmet Nur Çebi

177 Serdal Adalı

20 Hürser Tekinoktay

8. Sandık

203 Ahmet Nur Çebi

145 Serdal Adalı

24 Hürser Tekinoktay

9. Sandık

215 Ahmet Nur Çebi:

177 Serdal Adalı

15 Hürser Tekinoktay

10. Sandık

186 Ahmet Nur Çebi

172 Serdal Adalı

27 Hürser Tekinoktay

11. Sandık

281 Ahmet Nur Çebi

153 Serdal Adalı

47 Hürser Tekinoktay

12. Sandık

261 Ahmet Nur Çebi:

163 Serdal Adalı

34 Hürser Tekinoktay

Beşiktaş'ta açılan 12. sandık sonunda adaylardan Ahmet Nur Çebi yarışı önde götürüyor.

•Ahmet Nur Çebi: 2740

•Serdal Adalı: 1932

•Hürser Tekinoktay: 298