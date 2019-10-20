Beşiktaş başkanını seçiyor
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılıyor. İşte ilk sandık sonuçları...
Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışıyor
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BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongre saat 10.30'da başladı. Başkan adayları konuşma yaptı ve 11:00'de oy verme işlemine geçildi. Oy verme 17.00'de sona erdi. Oy verme işleminin ardından sayım sürüyor.
Bu arada Siyah-beyazlılarda 8644 üyenin oy kullandığı açıklandı.
SANDIK SONUÇLARI (SAYIM SÜRÜYOR)
1. Sandık
211 Ahmet Nur Çebi
176 Serdar Adalı
15 Hürser Tekinoktay
2. Sandık
260 Ahmet Nur Çebi
170 Serdar Adalı
22 Hürser Tekinoktay
3. Sandık
250 Ahmet Nur Çebi
153 Serdar Adalı
25 Hürser Tekinoktay
4. Sandık
231 Ahmet Nur Çebi
142 Serdar Adalı
23 Hürser Tekinoktay
5.Sandık
233 Ahmet Nur Çebi
177 Serdal Adalı
20 Hürsel Tekinoktay
6. Sandık:
192 Ahmet Nur Çebi
184 Serdal Adalı
26 Hürser Tekinoktay
7. Sandık
233 Ahmet Nur Çebi
177 Serdal Adalı
20 Hürser Tekinoktay
8. Sandık
203 Ahmet Nur Çebi
145 Serdal Adalı
24 Hürser Tekinoktay
9. Sandık
215 Ahmet Nur Çebi:
177 Serdal Adalı
15 Hürser Tekinoktay
10. Sandık
186 Ahmet Nur Çebi
172 Serdal Adalı
27 Hürser Tekinoktay
11. Sandık
281 Ahmet Nur Çebi
153 Serdal Adalı
47 Hürser Tekinoktay
12. Sandık
261 Ahmet Nur Çebi:
163 Serdal Adalı
34 Hürser Tekinoktay
Beşiktaş'ta açılan 12. sandık sonunda adaylardan Ahmet Nur Çebi yarışı önde götürüyor.
•Ahmet Nur Çebi: 2740
•Serdal Adalı: 1932
•Hürser Tekinoktay: 298