Beşiktaş Başkanı Çebi'den teşekkür mesajı

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Meksika basını resmen açıkladı: Galatasaray'a imza atacak Meksika basını resmen açıkladı: Galatasaray'a imza atacak Meksika basını, Tigres'le sözleşmesini uzatmayan Ekvadorlu forvet Enner Valencia'nın Galatasaray'a imza atmaya hazır olduğunu yazdı.

Ve son noktayı koydu! Fenerbahçe'nin aradığı hoca benim Ve son noktayı koydu! Fenerbahçe'nin aradığı hoca benim Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu olmuşken flaş bir açıklama geldi...

Avrupa'da yılın takası gerçekleşiyor! Juve-Barça... Avrupa'da yılın takası gerçekleşiyor! Juve-Barça... Barcelona ve Juventus'un, orta saha oyuncusu Miralem Pjanic takası için anlaşmaya vardığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un el sıkıştığı teknik adamın bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da yılın takası Galatasaray'da yılın takası Suudi Arabistan basını, Al Nasr ve Al Ittihad'ın listesindeki Belhanda için Al Duhail Kulübü'nün devreye girdiğini yazdı. Haberde, Galatasaray'ın 10 milyon Euro istediği belirtildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, para artı takas formülüyle de bu işe ‘olur' verebilir. Cim Bom'un radarındaki Mandzukic Al Duhail'de oynuyor, Hırvat yıldız Avrupa'ya dönmeyi çok istiyor.

Ve Fenerbahçe'nin listesi ortaya çıktı Ve Fenerbahçe'nin listesi ortaya çıktı Fenerbahçe'de spekülatif transfer dönemi kapandı. Listenin başında Roma'dan Mert Çetin var. Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile birlikte Sivas'ın yıldızları Mert Hakan ve Emre Kılınç da transfer listesinin önemli isimlerinden...