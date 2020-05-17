  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 17 Mayıs 2020 Pazar 20:48
  • |
  • 17 Mayıs 2020 Pazar 20:50

Beşiktaş Başkanı Çebi'den teşekkür mesajı

Beşiktaş Başkanı Çebi'den teşekkür mesajı

Paylaş

Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

Çebi'nin imzasıyla Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında şu ifadeler yer aldı: "COVID-19 tarama testimin pozitif sonuç vermesinin ardından hazırladıkları anlamlı videoyla bana büyük bir moral veren BJK-KABATAŞ VAKFI Okulları’nın değerli öğrencileri ile sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten taraftarımıza şükranlarımı sunarım."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Meksika basını resmen açıkladı: Galatasaray'a imza atacak

title

4 gollü maçta kazanan yok

title

Ve son noktayı koydu! Fenerbahçe'nin aradığı hoca benim

Fatih Terim'den 20 yıl önceki kendine mektup

SPOR GÜNDEMİ

Meksika basını resmen açıkladı: Galatasaray'a imza atacak
Meksika basını resmen açıkladı: Galatasaray'a imza atacak

Meksika basını resmen açıkladı: Galatasaray'a imza atacak

Meksika basını, Tigres'le sözleşmesini uzatmayan Ekvadorlu forvet Enner Valencia'nın Galatasaray'a imza atmaya hazır olduğunu yazdı.

Ve son noktayı koydu! Fenerbahçe'nin aradığı hoca benim
Ve son noktayı koydu! Fenerbahçe'nin aradığı hoca benim

Ve son noktayı koydu! Fenerbahçe'nin aradığı hoca benim

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu olmuşken flaş bir açıklama geldi...

Avrupa'da yılın takası gerçekleşiyor! Juve-Barça...
Avrupa'da yılın takası gerçekleşiyor! Juve-Barça...

Avrupa'da yılın takası gerçekleşiyor! Juve-Barça...

Barcelona ve Juventus'un, orta saha oyuncusu Miralem Pjanic takası için anlaşmaya vardığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör
Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör

Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un el sıkıştığı teknik adamın bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da yılın takası
Galatasaray'da yılın takası

Galatasaray'da yılın takası

Suudi Arabistan basını, Al Nasr ve Al Ittihad'ın listesindeki Belhanda için Al Duhail Kulübü'nün devreye girdiğini yazdı. Haberde, Galatasaray'ın 10 milyon Euro istediği belirtildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, para artı takas formülüyle de bu işe ‘olur' verebilir. Cim Bom'un radarındaki Mandzukic Al Duhail'de oynuyor, Hırvat yıldız Avrupa'ya dönmeyi çok istiyor.

Ve Fenerbahçe'nin listesi ortaya çıktı
Ve Fenerbahçe'nin listesi ortaya çıktı

Ve Fenerbahçe'nin listesi ortaya çıktı

Fenerbahçe'de spekülatif transfer dönemi kapandı. Listenin başında Roma'dan Mert Çetin var. Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile birlikte Sivas'ın yıldızları Mert Hakan ve Emre Kılınç da transfer listesinin önemli isimlerinden...

Beşiktaş eski yıldızını geri alıyor! Sergen'den talimat
Beşiktaş eski yıldızını geri alıyor! Sergen'den talimat

Beşiktaş eski yıldızını geri alıyor! Sergen'den talimat

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, eski öğrencisi Gökhan Töre ile 1 yıllık sözleşme ve TL üzerinden anlaşma yapılmasını istedi. Yönetime güvence veren Yalçın'ın, Töre'ye uzun süreli bir sözleşme verilmemesini özellikle istediği belirtildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.