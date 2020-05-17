Beşiktaş Başkanı Çebi'den teşekkür mesajı

Çebi'nin imzasıyla Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında şu ifadeler yer aldı: "COVID-19 tarama testimin pozitif sonuç vermesinin ardından hazırladıkları anlamlı videoyla bana büyük bir moral veren BJK-KABATAŞ VAKFI Okulları’nın değerli öğrencileri ile sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten taraftarımıza şükranlarımı sunarım."
Meksika basını, Tigres'le sözleşmesini uzatmayan Ekvadorlu forvet Enner Valencia'nın Galatasaray'a imza atmaya hazır olduğunu yazdı.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu olmuşken flaş bir açıklama geldi...
Barcelona ve Juventus'un, orta saha oyuncusu Miralem Pjanic takası için anlaşmaya vardığı belirtildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un el sıkıştığı teknik adamın bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini olduğu iddia edildi.
Suudi Arabistan basını, Al Nasr ve Al Ittihad'ın listesindeki Belhanda için Al Duhail Kulübü'nün devreye girdiğini yazdı. Haberde, Galatasaray'ın 10 milyon Euro istediği belirtildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, para artı takas formülüyle de bu işe ‘olur' verebilir. Cim Bom'un radarındaki Mandzukic Al Duhail'de oynuyor, Hırvat yıldız Avrupa'ya dönmeyi çok istiyor.
Fenerbahçe'de spekülatif transfer dönemi kapandı. Listenin başında Roma'dan Mert Çetin var. Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile birlikte Sivas'ın yıldızları Mert Hakan ve Emre Kılınç da transfer listesinin önemli isimlerinden...
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, eski öğrencisi Gökhan Töre ile 1 yıllık sözleşme ve TL üzerinden anlaşma yapılmasını istedi. Yönetime güvence veren Yalçın'ın, Töre'ye uzun süreli bir sözleşme verilmemesini özellikle istediği belirtildi.