Beşiktaş Başkanı Çebi müjdeli haberi verdi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:
"Beşiktaş'ın UEFA turnuvalarına katılması yönündeki engel şimdilik kalktı. 120 milyon TL bulunarak ödemeler yapılmış, temiz kağıdı alınmıştır.
Koronavirüs sürecinde 2,5 ayda 166 milyon TL gelirimizden mahrum kaldık. 380 milyon TL kaynak yaratarak kulübümüzün ayakta durmasını sağladık.
Göreve geldiğimiz ana kadarki borcun 3.3. milyar TL olduğu açıklanmıştı. Bu borç, mevcut finansman yükü ve gelecek olan faizlerle 2023 yılında 4.1 milyar TL’yi bulacak belki de aşacaktır.
600 milyon TL gelirimiz var ancak giderimiz 900 milyon TL. Yılda 300 milyon TL açık veriyoruz. Ayda 25 milyon TL açıkla kulübümüzü yönetmeye çalışıyoruz.
Bankalar Birliği ile yaptığımız sözleşmeyi değiştirmek için görüşüyoruz. 190 dava devam ediyor. 225 tane icra takibi var. Geldiğimiz günden bu yana 61 haciz için kapı önünde icra memurlarıyla kavga ettik."
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çebi, Avrupa kupalarına katılım konusunda müjdeyi verdi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Şampiyonlar Ligi finali için güvence: “Hiçbir şey belli değil. Bu konudaki haberler kirli propaganda. UEFA'nın 17 Haziran'da toplantısı var. Herkes emin olsun ki Türkiye bu işten bir şey kaybetmeyecek.”
Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, Kosova basınına konuştu: “Vedat hakkında bilgi isteyen kulüpleri Fenerbahçe ile paylaştım. Vedat'la ilgilenen ve benimle iletişime geçen kulüplerin isimlerini veremem ama İspanya, İngiltere ve İtalya'dan kulüpler olduğu bilgisini verebilirim.”
Kolombiyalı forvet, vatandaşı için bizzat devreye girdi. Galatasaray, Mariano'nun ayrılacak olması sebebiyle Atletico Madrid'in sağ bekini listesine koydu. Falcao da Arias'la görüşerek onu Aslan'a gelmeye ikna etti.
Telles'in PSG'ye satışından kasasına 1.850 milyon Euro koyacak olan Aslan'a bir müjde daha. Sarı-Kırmızılılar'ın 1.5 yıllığına kiralık gönderdiği Maicon da Al Nasr'da kalıyor. Deneyimli stoperden 3 milyon Euro bonservis gelecek.
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyadh'ın Brezilyalı 10 numarası Carlos Eduardo, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki yıldızın, Kara Kartal'ın transfer listesine eklendiği öğrenildi.
TFF'nin yabancı transferine 32 yaş sınırı getirmeye hazırlanması sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi.