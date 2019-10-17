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  3. Beşiktaş başkan adayı İsmail Ünal adaylıktan çekildi!

Beşiktaş başkan adayı İsmail Ünal adaylıktan çekildi!

Beşiktaş başkan adayı İsmail Ünal adaylıktan çekildi!

Beşiktaş Başkan Adayı İsmail Ünal, adaylıktan Serdal Adalı'nın lehine çekildi.

Beşiktaş'ta 20 Ekim Pazar günü gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İsmail Ünal adaylıktan çekilme kararı aldı.

Siyah-beyazlı camiada Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay, Serdal Adalı ve İsmail Ünal adaylıklarını açıkladı. Seçime kısa bir süre kala Serdal Adalı ile İsmail Ünal arasında yapılan görüşmede sürpriz bir karar çıktı. İsmail Ünal, Serdal Adalı lehine başkan adaylığından çekilme kararı aldı.

Beşiktaş'ta bu son dakiak gelişmesinin ardından İsmail Ünal'ın Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alacağı belirtildi.

(TRT Spor)

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