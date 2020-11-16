Beşiktaş, Başakşehir'e hazırlanıyor

SPOR GÜNDEMİ

'Tarihi bir karar' 'Tarihi bir karar' Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 23 Mart 2019'daki mali genel kurulda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi kararının bugün mahkeme tarafından iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

G.Saray Luyindama'dan gelen haberle yıkıldı G.Saray Luyindama'dan gelen haberle yıkıldı Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama, geçen yılki gibi yine milli takım kampında sakatlandı. Başarılı savunmacının durumunun ciddi olduğu ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Sergen Yalçın'ın transfer istediği üç bölge Sergen Yalçın'ın transfer istediği üç bölge Ara transfer döneminde takviyelere devam etmeyi planlayan yönetim, teknik ekibin talebi sonrasında forvetin ardından kale ve stoper hatlarını da güçlendirmek için düğmeye bastı.

Galatasaray'a bir koronavirüs darbesi daha Galatasaray'a bir koronavirüs darbesi daha Koronavirüs semptomlarına benzer şikayetleri nedeniyle Hollanda Milli Takımı kampından ayrılan Ryan Babel'in 4. testinde pozitif sonuç alındı.

Ertuğrul Sağlam, koronavirüse yakalandı Ertuğrul Sağlam, koronavirüse yakalandı Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.