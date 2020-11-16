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aksam.com.tr
  • 16 Kasım 2020 Pazartesi 20:01
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Beşiktaş, Başakşehir'e hazırlanıyor

Beşiktaş, Başakşehir'e hazırlanıyor

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AA

Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dayanıklılık koşusu ve dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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