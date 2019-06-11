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11 Haziran 2019 Salı 08:45 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 09:25

Beşiktaş, Başakşehir'den Junior Caiçara için görüşmelere başladı

Beşiktaş, Başakşehir'den Junior Caiçara için görüşmelere başladı

Dün Abdullah Avcı'ya imza attıran Beşiktaş, Junior Caiçara için Başakşehir'le görüşmelere başladı.

Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın resmi sözleşme imzalamasının ardından transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Savunmanın sağını sağlama almak isteyen Siyah-Beyazlı takımın hedefindeki ilk isim Avcı’nın da yakından tanıdığı Başakşehirli Junior Caiçara. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş’ın teklifine olumlu yaklaşırken, yönetim Başakşehir Kulübü ile de görüşmelere başladı. Caiçara için ortak noktada buluşulursa bu oyuncuya en kısa sürede imza attırılacak. Ancak görüşmelerde hedefe ulaşılamazsa, bu kez rota Antalyasporlu Nazım Sangare’ye çevrilecek. A Milli Takım kadrosuna da alınan Sangare için de Antalyaspor ile ilk temas kuruldu ve transfer şartları soruldu. Kartal’ın bir diğer sağ bek adayı da Bragalı Pablo Santos.

(Star)

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