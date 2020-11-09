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aksam.com.tr
  • 09 Kasım 2020 Pazartesi 22:02
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Beşiktaş, Başakşehir hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Başakşehir hazırlıklarına başladı

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AA

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

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