Beşiktaş Barcelona'yı örnek alıyor! İndirim talebi...

Koronavirüs sebebiyle alınan tedbirlerin ardından kulüplerin ekonomik gelirlerinin bir anda neredeyse sıfıra inmesi, Katalan devi Barcelona'yı harekete geçirdi. İspanyol basınının iddiasına göre Barça, oyuncularının maaşlarında yüzde 70'e varan indirim istedi. La Liga devini bu konuda yakından takip eden Beşiktaş da benzer bir adım atma kararı aldı.

Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs sebebiyle hayat durma noktasına geldi, futbol kulüpleri bu durumdan en çok etkilenenler arasında yer aldı... Liglere ara verilmesinin ardından dünyanın en önemli liglerinden İspanya La Liga’da Barcelona, gelirlerinin bir anda neredeyse sıfıra inmesi sonrasında radikal bir adım attı. Herkesin evlerinde kalması çağrısının yapıldığı dönemde; maç, yayın, bilet ve mağaza gelirlerinin tıkanması sonrasında yaşanan ekonomik durumu göz önünde bulunduran Barça, oyuncularından maaşlarını indirmelerini istedi. İspanyol basınına göre bu bedelin, yüzde 70’leri bulabileceği kaydedildi. Kadrosundaki oyuncularına yıllık 250 milyon Euro’nun üzerinde maaş ödemesi yapan Katalan devinin, bu hamleyle ekonomik krizden çıkmayı planladığı ifade edildi.

Başkan Çebi harekete geçti

Barcelona’nın attığı bu adım, Beşiktaş için de bir örnek oldu... Kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı ekonomik şartlar sebebiyle sezon sonunda 30 milyon Euro’luk maaş bütçesini yarı yarıya düşürme kararı alan Siyah-Beyazlılar’ın, Barça’nın koronavirüs tedbirleri sebebiyle başlattığı çalışmaya olumlu baktığı ve yönetimle bu konu hakkında bir toplantı yapacağı belirtildi.

(Fanatik)