Beşiktaş, Barcelona'nın indirim modelini örnek alıyor! Yüzde 70'e varan...

Koronavirüs sebebiyle dünya çapında birçok ligin durdurulması sonrasında mali sıkıntı içerisine giren kulüpler, bir bir ekonomik tedbirler almaya başladı.
Bu doğrultuda Katalan devi Barcelona’nın oyuncuları, maaşlarında yüzde 70 indirime giderek bu alanda kulüplerine destek oldular... Barça’yı bu konuda yakından takip eden Beşiktaş Yönetimi de, dünya devinin modelini uygulama kararı aldı. Dün Başkan Ahmet Nur Çebi yönetiminde telekonferans aracılığıyla toplanan Siyah-Beyazlılar, Barcelona’nın maaş indirme politikasını 2 farklı şekilde gerçekleştirme kararı aldı. Bu doğrultuda, maaşları 2 milyon Euro’dan fazla olan futbolculardan yüzde 70, bu miktarın altında olan isimlerden ise yüzde 50’lik maaş indirimi isteneceği kaydedildi. Kaptanlar harekete geçti Bu konudaki planlamayı daha detaylandıracak olan Beşiktaş Yönetimi’nin ardından oyuncularla A Takım’dan sorumlu yöneticiler; Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ aracılığıyla kararlarını paylaşacakları bildirildi. Siyah-Beyazlılar’ın takım kaptanları Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, geçen hafta takım arkadaşlarıyla görüşüp, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki maaşlarını kulübe bırakma kararı almıştı.
Yüzde 70'e takılan oyuncular
Elneny, Vida, Lens, Ljajic, Burak
Yüzde 50'ye takılan oyuncular
Karius, Utku, Caner, Gökhan, Ruiz, Rebocho, Roco, Douglas, Diaby, Atiba, N’Koudou, Umut, Güven, Dorukhan, Boateng, Boyd, Necip
(Fanatik)
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Yazarımız Alen Markaryan, gündemi değerlendirdi.