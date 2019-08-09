Beşiktaş Barcelonalı yıldızın transferini bitiriyor

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, Barcelona’nın Şilili yıldızı Arturo Vidal’i transfer etmek istiyor. Orta sahada Atiba ve Dorukhan ikilisinin sakatlanmasıyla sarsılan ve transfer kararı alan Siyah-Beyazlılar, menajerin önerdiği Vidal için devrede… Barça’da satış listesine koyulan 32 yaşındaki süper yıldız için kiralama teklifi sunan Beşiktaş, yıllık 5 milyon euroyu gözden çıkardı. Vidal, 11’deki yerini Brezilyalı maestro Arthur’a kaptırınca gözden düşmüştü.
KESENİN AĞZI AÇILDI
Takımın maaş bütçesini 65-70 milyon eurolardan 30 milyon euro seviyesine indirme stratejisi güden yönetim önlerine Vidal gibi bir fırsat çıkınca kesenin ağzını açıtı. Boyd, Douglas ve Victor Ruiz gibi 3 nokta transfer yapan yönetim, orta sahada hem 6 hem de 8 numara pozisyonları en üst düzeyde oynayabilen dünya yıldızını ikna etmek için girişimlerini sıklaştırdı. Gary Medel’in yakın arkadaşı olan Vidal’in, kulübüyle 2 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
(Güneş)
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Barcelona’nın Şilili yıldızı Arturo Vidal, menajeri aracılığıyla Beşiktaş’a önerildi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu biraz pahalı olsa da yönetim bombayı patlatmak için her türlü fedakarlığa hazır.