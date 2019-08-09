Beşiktaş Barcelonalı yıldızın transferini bitiriyor

Barcelona’nın Şilili yıldızı Arturo Vidal, menajeri aracılığıyla Beşiktaş’a önerildi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu biraz pahalı olsa da yönetim bombayı patlatmak için her türlü fedakarlığa hazır.

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, Barcelona’nın Şilili yıldızı Arturo Vidal’i transfer etmek istiyor. Orta sahada Atiba ve Dorukhan ikilisinin sakatlanmasıyla sarsılan ve transfer kararı alan Siyah-Beyazlılar, menajerin önerdiği Vidal için devrede… Barça’da satış listesine koyulan 32 yaşındaki süper yıldız için kiralama teklifi sunan Beşiktaş, yıllık 5 milyon euroyu gözden çıkardı. Vidal, 11’deki yerini Brezilyalı maestro Arthur’a kaptırınca gözden düşmüştü.

KESENİN AĞZI AÇILDI

Takımın maaş bütçesini 65-70 milyon eurolardan 30 milyon euro seviyesine indirme stratejisi güden yönetim önlerine Vidal gibi bir fırsat çıkınca kesenin ağzını açıtı. Boyd, Douglas ve Victor Ruiz gibi 3 nokta transfer yapan yönetim, orta sahada hem 6 hem de 8 numara pozisyonları en üst düzeyde oynayabilen dünya yıldızını ikna etmek için girişimlerini sıklaştırdı. Gary Medel’in yakın arkadaşı olan Vidal’in, kulübüyle 2 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

(Güneş)