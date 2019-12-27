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  3. Beşiktaş, Barcelona altyapısında yetişen sağ kanat Aitor Cantalapiedra ile ilgileniyor

Beşiktaş, Barcelona altyapısında yetişen sağ kanat Aitor Cantalapiedra ile ilgileniyor

Beşiktaş, Barcelona altyapısında yetişen sağ kanat Aitor Cantalapiedra ile ilgileniyor

Ara transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Sport'un haberine göre Barcelona altyapısında yetişen ve şu anda Hollanda'da Twente forması giyen 23 yaşındaki sağ açık Aitor Cantalapiedra ile Beşiktaş'ın ilgilendiği vurgulandı.

Siyah-beyazlıların, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldızı devre arasında düşük bir bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Barcelona altyapısından yetişen Aitor, 2018 yılında Sevilla Atletico'dan bedelsiz olarak Twente'ye transfer oldu. Genç futbolcu bu sezon çıktığı 19 maçta 8 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

(Takvim)


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