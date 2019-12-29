Beşiktaş, Balotelli transferi için görüşmelere başladı

Ligde ilk yarıyı tamamlayan Beşiktaş'ta gözler, transfere çevrildi. Teknik ekibin raporu doğrultusunda Ocak ayında kadrosuna yeni bir forvet oyuncusu katmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, hedefini belirledi.

Geçtiğimiz aylarda İtalya’da Brescia’nın golcü oyuncusu Mario Balotelli’nin temsilcileriyle bir araya gelen yönetici Erdal Torunoğulları, bu futbolcuyla ilgili olarak dirsek temasını sürdürüyor. İtalya’da yaşadığı ırkçılık nedeniyle takımından ayrılmayı planlayan golcü futbolcu, sözleşmesi gereği istediği zaman bonservisini alabilecek.

Maaş da konuşuldu...

Beşiktaş’ın ligin ikinci yarısı için bu oyuncuya 1.2 milyon Euro ücret teklif ettiği ve Balotelli’nin de bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı idareciler, bu futbolcuyla ilgili girişimlerine kaldığı yerden devam edecek. Şartların oluşması durumunda, Balotelli ikinci yarıda Beşiktaş forması giyecek.

Bu sezon İtalya Serie A’da Brescia formasıyla 12 karşılaşmada forma giyen Mario Balotelli, rakip fileleri 4 kez sarsmıştı.

(Fanatik)