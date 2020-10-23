Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nın iki maçı koronavirüs sebebiyle ertelendi

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada "Yarın oynanması planlanan Güneysuspor-Beşiktaş Aygaz Süper Lig karşılaşması Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından, 27 Ekim Salı günü oynanması planlanan Nexe Nasice-Beşiktaş Aygaz EHF Avrupa Ligi maçı ise Avrupa Hentbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi." denildi.
Temasta bulunan sporcuların karantinaya alındığına yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Beşiktaş Aygaz Takımımızda, halihazırda Kovid-19 tanısı konulan hentbolcumuz Josip Buljubasic'in yanı sıra kondisyonerimiz Mesut Temizişler'in de Kovid-19 PCR testi pozitif sonuçlandı. İstanbul İl Sağlık Kurulu, Kovid-19 testi pozitif sonuç veren kondisyonerimiz Mesut Temizişler ile temas eden hentbolcularımız; Taner Günay, Burak Turan, Ömer Ozan Arifoğlu, Gökay Bilim, Muhammed Mirhan Kasarcı ve Doğukan Keser ile antrenörümüz Bülent Erkol'un da karantinaya alınması gerektiğini belirten yazıyı kulübümüze iletti. Böylelikle, Beşiktaş Aygaz Takımı'mızda karantinada bulunan kişi sayısı 8'e yükseldi. Yaşanan süreç neticesinde, Beşiktaş Aygaz Takımı'mızın Süper Lig'de Güneysuspor ile oynayacağı maçı Türkiye Hentbol Federasyonu, EHF Avrupa Ligi'nde Nexe Nasice ile oynayacağı karşılaşmayı ise Avrupa Hentbol Federasyonu ileri bir tarihe erteledi.
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