Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nın iki maçı koronavirüs sebebiyle ertelendi

SPOR GÜNDEMİ

Feghouli krizi tırmanıyor! Bu kez de kadroya alınmadı Feghouli krizi tırmanıyor! Bu kez de kadroya alınmadı Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Martin Linnes, BB. Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı. Hatırlanacağı üzere Cezayirli futbolcuyla maaş krizi yaşanmış, oyuncu geçen hafta oynanan Alanyaspor maçında da görev almamıştı.

'İyi savunma yaparsak Sivas'tan puanla döneriz' 'İyi savunma yaparsak Sivas'tan puanla döneriz' Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, iyi savunma yapabildikleri takdirde Sivas'tan puanla dönebileceklerini söyledi.

Beşiktaş'a talih kuşu! 3.5 milyon euroluk teklif... Beşiktaş'a talih kuşu! 3.5 milyon euroluk teklif... Alanya'dan bedava alınan ve şu ana kadar savunmada beklentilerin altında kalan Welinton'a, Al Hilal kulübü talip oldu. Suudi temsilcisi, Brezilyalı oyuncu için Beşiktaş'ın istediği 3.5 milyon Euro'yu da kabul etti. Taraflar arasındaki görüşmeler ise tüm hızıyla sürüyor.

Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu Arsenal'in İngiltere Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmediği Mesut Özil, devre arasında takımdan ayrılıyor. İngiliz basınında yer alan habere göre 32 yaşındaki futbolcu, ocak ayında MLS ekibi DC United'ın yolunu tutacak. Başarılı futbolcunun adı uzun süredir Fenerbahçe'yle de anılıyordu.

Galatasaray'da Falcao ve forma gerçeği ortaya çıktı Galatasaray'da Falcao ve forma gerçeği ortaya çıktı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, performansı yetersiz görülen ve yüksek maliyeti nedeni ile de el yakan Radamel Falcao ile ilgili “Gelince 500 bin adet forma satarız dendi ama ancak 30 bin forma sattık” sözlerinin yankıları sürüyor.