Beşiktaş ayak tenisi, şut ve taktik çalıştı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları sonrası yapılan şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Ömer Faruk Beyaz'dan sonra Fenerbahçe'de bir yıldız daha yetişiyor. 2005 doğumlu Arda Güler; sol ayağı, şık çalımları ve başarılı frikikleriyle Sarı-Lacivertli camiayı heyecanlandırıyor.
Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın başkanlık seçiminde ‘çatı aday' olabileceği iddia ediliyor.
Devre arası transfer döneminde sağlam adımlar atmayı hedefleyen Galatasaray'da öne çıkan iki isim Kenan Karaman ve Attila Szalai.
Milli takımlara gönderdiği futbolcular sebebiyle iki haftadır eksik kadroyla çalışan Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesi tam kadro bir şekilde sadece 2 idman yapabilecek.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Sampdoria'da forma giyen ve şu an boşta olan orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'ye kancayı taktı.
Çaykur Rizespor deplasmanında ayağı kırılan Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, 26 Kasım'da İstanbul'a dönerek idmanlara başlayacak.