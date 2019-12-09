Beşiktaş, Avrupa'nın devleriyle yarışıyor!

Üst üste 6. maçından üç puan alan Beşiktaş, Sivasspor ile beraber Avrupa'nın en iyi 4. galibiyet serisine sahip.

Siyah beyazlı ekip sadece Leicester City (8), Lazio (8) ve Liverpool'un (7) gerisinde kaldı.

Beşiktaş altı maçlık seride Galatasaray, Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa'yı yendi.

ABDULLAH AVCI'DAN MESAJ

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, çok iyi bir takıma karşı son dakikaya kadar oyunu bırakmadıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Kasımpaşa 10 kişi kaldı, belki de 'Nasıl olsa kazanırız' duygusuyla iki kez geriye düştük. Büyük takım olmak böyle bir şey. Kazanmak çok önemli, son dakika golleri seni başka bir yere taşıyor. Büyük takım refleksi böyle bir şey. Bu sonuç bizi devre arasına başka şekilde taşıyacak" dedi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 'Transfer yapamayacağız' sözleriyle ilgili soruya ise "Benim için öncelikli olan kulübümdür. Yönetim nasıl yol haritası çizecekse biz en iyisini yaparız" yanıtını verdi.

(Sabah)