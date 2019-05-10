Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1319
  • 6,8913
  • 253.507
  • 88.394
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş, Atiba'yla 1 yıl daha devam kararı aldı

Beşiktaş, Atiba'yla 1 yıl daha devam kararı aldı

Beşiktaş, Atiba'yla 1 yıl daha devam kararı aldı

Beşiktaş'ın Kanadalı Atiba Hutchinson'ın kontratındaki opsiyonu uzatmasına kısa süre kala, her ne olursa olsun 1 yıl daha yola devam kararı aldı.

Kontratında, "25 maçta en az 45 dakika oynarsa 1 sezonluk opsiyon devreye girer." maddesi bulunan Atiba Hutchinson, şu ana kadar 23 maçta 45 dakika üzeri forma giydi. Kalan 3 maçta forma giymesi durumunda Kanadalı yıldızın kontratı 1 yıl daha otomatik olarak uzayacak.

Beşiktaş yönetimi ise Kanadalı yıldızın gönlünü kazanabilmek için opsiyon ile değil, tercih ile kaldığı mesajını verecek.

Menajerini İstanbul'a çağıran Beşiktaş yönetimi, 1 milyon euro civarında bir ücret karşılığı el sıkışmaya çalışacak.

BIRAKTIKTAN SONRA DA BEŞİKTAŞ'TA KALACAK

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Atiba'nın futbolu bıraktıktan sonra teknik kadroda yer alacağını belirtti. Orman, "Atiba'yla konuştuk. Futbolu bıraktıktan sonra idari ya da teknik kadromuzda olacak. Kendisi ve ailesini çok seviyoruz. O da Beşiktaş ailesinin bir parçası" dedi.

(Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan müjdeyi verdi!
İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener'den flaş karar!
O anı paylaştı... Sevgilisi ile hasret giderdi
Behzat Ç. sevenlere müjde! O isim geri dönüyor
Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi
Aksamspor editörlerinden Levent Gültekin ve Ahmet Turna´nın katıldığı Enes Özdemir´in moderatörlüğün

Galatasaray´da Transfer Bombaları Patladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Gelecekten geldiğini iddia eden insanlar

Nedeni şaşırtacak... 24 yıldır garajdan çıkartmıyor...