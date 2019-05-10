Beşiktaş, Atiba'yla 1 yıl daha devam kararı aldı

Kontratında, "25 maçta en az 45 dakika oynarsa 1 sezonluk opsiyon devreye girer." maddesi bulunan Atiba Hutchinson, şu ana kadar 23 maçta 45 dakika üzeri forma giydi. Kalan 3 maçta forma giymesi durumunda Kanadalı yıldızın kontratı 1 yıl daha otomatik olarak uzayacak.

Beşiktaş yönetimi ise Kanadalı yıldızın gönlünü kazanabilmek için opsiyon ile değil, tercih ile kaldığı mesajını verecek.

Menajerini İstanbul'a çağıran Beşiktaş yönetimi, 1 milyon euro civarında bir ücret karşılığı el sıkışmaya çalışacak.

BIRAKTIKTAN SONRA DA BEŞİKTAŞ'TA KALACAK

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Atiba'nın futbolu bıraktıktan sonra teknik kadroda yer alacağını belirtti. Orman, "Atiba'yla konuştuk. Futbolu bıraktıktan sonra idari ya da teknik kadromuzda olacak. Kendisi ve ailesini çok seviyoruz. O da Beşiktaş ailesinin bir parçası" dedi.

(Sporx)