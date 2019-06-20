Beşiktaş, Atiba'nın alternatifini buldu: Fouad Bachirou

Atiba Hutchinson'ın ilerleyen yaşı nedeniyle ön libero transferi için kolları sıvayan Beşiktaş'ın Malmö'de forma giyen Fouad Bachirou'nun transferi için harekete geçtiği öğrenildi.

İsveç'te yayım yapan Expressen gazetesinin haberine göre 29 yaşındaki Komorlu futbolcunun menajeri Blash Hosseini, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Siyah Beyazlılar'ın birkaç ay önce gündemine aldığı ifade edilen Bachirou da gazeteye verdiği demeçte Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisini doğrularken olası bir transfere de göz kırptı.

İşte Komorlu oyuncunun o sözleri:

"Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğini arkadaşlarım vasıtasıyla duydum. Ancak bu ilginin ne kadar somut olduğuna ilişkin hiçbir fikrim yok. Benim için çok onur verici bir şey olsa da bana ulaşan bir şey olmadı. Dürüst olmak gerekirse bu konuyla ilgili daha fazla bir şey bilmiyorum. Beşiktaş, büyük bir kulüp. Geçtiğimiz sezon onlarla oynama şansını yakaladık. Harika bir taraftar grupları ve tarihleri var. Şampiyonlar Ligi'nde yıllarca boy gösterdiler ve Türkiye'nin en büyük kulüpleri arasındalar. Onları yenmeyi başardık ve ne kadar zorlu bir rakip olduklarını gördük. Hedefim, gelecekte daha büyük bir ligde forma giymek. Bu noktada tercihim, Avrupa'nın elit liglerinden biri. Ancak başarılı olmak için iyi oynamam ve takımın hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamam gerekir. Malmö'nün beni satıp satmayacağını ise bilmiyorum. Niyetleri hakkında da bir fikrim yok. Her zaman en iyi ligin en büyük kulübünde oynamak istemişimdir. Ama şu anki hedefim Malmö'yle lig şampiyonluğunu elde etmek. Kulüple yeni kontrat imzaladım. Dolayısıyla neler olacağını bu yaz hep birlikte göreceğiz. Eğer bir teklif gelirse yönetim bunu değerlendirecektir."

(Fanatik)