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'Beşiktaş aşkıyla çalıştım'

'Beşiktaş aşkıyla çalıştım'

Orman: Tek isteğim kongremizin Beşiktaş’a yakışır ortamda gerçekleşmesi. 7.5 yıllık görevim süresince her zaman Beşiktaş menfaatlerini gözettim. Beşiktaş aşkıyla görevimi yerine getirmeye çalıştım.”

AKŞAM

KONGRE kararı alan ve görevini bırakacağını açıklayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, camiaya şu mesajları verdi: “7.5 yıllık görevim süresince her zaman Beşiktaş menfaatlerini gözettim. Beşiktaş aşkıyla görevimi yerine getirmeye çalıştım. Hangi vasıfla olursa olsun kulübümüze hizmet etmekten her zaman gurur duyan birisi olarak tek isteğim, kongremizin Beşiktaş’ımıza yakışır bir ortamda gerçekleşmesidir. Şimdiden camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Kulübümüzü uluslararası anlaşmalarla büyütmeye ve iş birliklerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Japonya’nın ve dünyanın lider sigorta şirketlerinden Sompo Sigorta ile sponsorluğumuzu yeni sezonda da sürdüreceğiz. Geçen sezondan beri futbol takımımızın forma şort sponsorluğunu yapan Bahçeşehir Koleji de kadın basketbol takımımızın yeni sponsoru oldu.”

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