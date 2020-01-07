Beşiktaş, Arda Turan hakkında açıklama yaptı

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AS Roma, Aleksandar Kolarov ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Burak Yılmaz'dan Cenk ve Arda açıklaması

Burak Yılmaz, Antalya kampında tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Transferle alakalı aklında en ufak bir şey olmadığını söyleyen tecrübeli golcü, Arda Turan'ın Beşiktaş'a gelmesi konusunda bir tasarrufu olmadığını söyledi. Burak, Everton'dan ayrılması gündemdeki Cenk Tosun için de "Come to Beşiktaş' diyebilirim" açıklamasını yaptı.