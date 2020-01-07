Beşiktaş, Arda Turan hakkında açıklama yaptı

Beşiktaş’ın resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile futbolcu Arda Turan’ın transfer görüşmesi için bir araya geldiği ve el sıkıştığı, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın da söz konusu transfere onay verdiği şeklinde basın yayın organlarında yer alan haber, tamamen gerçek dışıdır. Haberde, görüşmeye kanıt olarak kullanılan fotoğraf da eskidir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş, Asbaşkan Emre Kocadağ ile Arda Turan’ın transfer görüşmesi yaptığını yalanladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'nin ardından 3. transferini de bitirdi.
Devre arasında önemli bir operasyona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AS Roma, Aleksandar Kolarov ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Başakşehir kariyerine son veren Arda Turan, eğer Galatasaray'a imza atarsa sarı kırmızılı kulüpte bedavaya oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, hakem seminerinde açıklamalarda bulundu.
Burak Yılmaz, Antalya kampında tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Transferle alakalı aklında en ufak bir şey olmadığını söyleyen tecrübeli golcü, Arda Turan'ın Beşiktaş'a gelmesi konusunda bir tasarrufu olmadığını söyledi. Burak, Everton'dan ayrılması gündemdeki Cenk Tosun için de "Come to Beşiktaş' diyebilirim" açıklamasını yaptı.