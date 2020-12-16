Beşiktaş aralık ayı sonunda Dorukhan Toköz ile bir kez daha masaya oturacak

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Beşiktaş yönetimi, ilk resmi görüşmesinden sonuç alamadığı Dorukhan Toköz ile aralık ayı sonunda bir kez daha masaya oturmaya hazırlanıyor. Milli futbolcu, Siyah-Beyazlılardan yıllık 1,5 milyon euro talep ederken Beşiktaş performansa dayalı sözleşme yapmak istiyor.

Beşiktaş Yönetimi, Dorukhan Toköz’ün sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmak için resmen düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar ile milli futbolcu arasında gerçekleşen ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı. Yönetim yıllık 7 milyon lira garanti ücretin yanı sıra maç başına 100 bin lira teklif ederken, Dorukhan’ın bu öneriyi kabul etmediği aktarıldı.



İKİNCİ GÖRÜŞMEDE ANLAŞMA

Siyah-beyazlılar ile 24 yaşındaki futbolcu önümüzdeki günlerde ikinci kez masaya oturacak. Taraflar bu görüşmede anlaşma zemini bularak resmi imzaları atmayı hedefliyor.

DORUKHAN YILLIK 1,5 MİLYON EURO İSTİYOR

Beşiktaş’tan yıllık 1.5 milyon euro (yaklaşık 14.5 milyon lira) talep eden ancak yönetimin performansa dayalı sözleşme teklifi nedeniyle henüz imza atmayan milli futbolcunun, yapılacak ikinci görüşmede istediği parayı biraz aşağıya çekeceği iddia edildi. Son dönemde tüm sözleşmeleri performansa dayalı yapan siyah-beyazlıların da kendi teklifini artırmaya sıcak baktığı öğrenildi.

İKİNCİ GÖRÜŞME AY SONUNDA

Taraflar arasındaki ikinci görüşmenin 2021 yılına girilmeden yapılabileceği belirtildi. Göreve geldiği ilk günden itibaren tasarruf politikası uygulayan ve bu doğrultuda tüm harcamaları azaltan siyah-beyazlı yönetim, Dorukhan’la ikinci toplantıda da anlaşma sağlanamaması halinde konuyu sezonun son haftalarına kadar erteleyecek.

MADDİ KONUDAKİ PAZARLIKLAR SEZON SONUNA BIRAKILABİLİR

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da takımda kalmasını istediği başarılı futbolcuyla en kısa sürede sözleşme yenilemeyi hedefleyen yönetimin, Dorukhan’ın olumsuz etkilenmemesi adına maddi konulardaki pazarlıkları sezon sonuna bırakabileceği de ileri sürüldü.