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  • 20 Ağustos 2019 Salı 13:18
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  • 20 Ağustos 2019 Salı 13:29

Beşiktaş aradığı golcüyü Premier Lig'de buldu: Steve Mounie

Beşiktaş aradığı golcüyü Premier Lig'de buldu: Steve Mounie

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Huddersfield forması giyen Steve Mounie'yi kiralamak için girişimlere başladı.

Forvet arayışları devam eden Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman ve Futbol Direktörü Ali Naibi, İngiltere'ye gitmişti.

İkilinin Ada'da ilgilendiği isim de ortaya çıktı.

Huddersfield forması giyen 24 yaşındaki Steve Mounie, Beşiktaş'ın gündeminde.

Başkan Orman'ın Beninli futbolcu için kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği golcü futbolcu için gelecek cevaba göre harekete geçilecek.

Takımdan ayrılacak isimler için de görüşmelerine devam eden Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşti.

Birçok kulüple transfer görüşmesi yapan Isimat-Mirin, Toulouse ile anlaştı.

1 yıllığına kiralık olarak ülkesinin yolunu tutan Fransız futbolcunun maaşını da Tolulouse ödeyecek.

Fransız ekibi, siyah beyazlılara kiralama bedeli de ödeyecek.

(TRT Spor)

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