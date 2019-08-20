Beşiktaş aradığı golcüyü Premier Lig'de buldu: Steve Mounie

Forvet arayışları devam eden Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman ve Futbol Direktörü Ali Naibi, İngiltere'ye gitmişti.
İkilinin Ada'da ilgilendiği isim de ortaya çıktı.
Huddersfield forması giyen 24 yaşındaki Steve Mounie, Beşiktaş'ın gündeminde.
Başkan Orman'ın Beninli futbolcu için kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği golcü futbolcu için gelecek cevaba göre harekete geçilecek.
Takımdan ayrılacak isimler için de görüşmelerine devam eden Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşti.
Birçok kulüple transfer görüşmesi yapan Isimat-Mirin, Toulouse ile anlaştı.
1 yıllığına kiralık olarak ülkesinin yolunu tutan Fransız futbolcunun maaşını da Tolulouse ödeyecek.
Fransız ekibi, siyah beyazlılara kiralama bedeli de ödeyecek.
(TRT Spor)
Monaco'da Falcao'nun Galatasaray'a transferi sonrası Slimani için harekete geçildi.
Beşiktaş, Konoplyanka ile anlaştı. Siyah-beyazlılar, Ukraynalı yıldız ile imza aşamasına geldi.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Falcao'yu, Trabzonspor ise Sturridge'i kaptı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Huddersfield forması giyen Steve Mounie'yi kiralamak için girişimlere başladı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferde devreye girdi, dün İngiltere seferine başladı. Orman’ın hedefinde Everton’ın golcüsü Oumar Niasse, Southampton’ın kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi ve Wolverhampton’ın ön liberosu Romain Saiss olduğu öğrenildi.
Galatasaray'da transferi için geri sayıma geçilen Radamel Falcao, Galatasaray'ın idari menajer yardımcı Mert Çetin'i takibe aldı.
Denizlispor maçında performansları beğenilmeyen Mariano, Selçuk İnan ve Jimmy Durmaz bu hafta Konyaspor karşısında yedek kulübesinde oturacaklar.