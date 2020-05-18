Beşiktaş aradığı stoperi buldu! Kemik kıran geliyor...

Koronavirüsün neden olduğu ekonomik krize rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Tuttomercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımında top koşturan Brezilyalı stoper Renato Chaves'i gündemine aldı.
Haberde, 2021 yılında sözleşmesi sona erecek olan Chaves için Beşiktaş'ın nabız yokladığı belirtilirken, yakın zamanda temaslarını sıklaştıracağı öne sürüldü.
2018 YILINDA TRANSFER OLMUŞTU
Sert oyunuyla bilinen Chaves, 4 Mayıs 1990 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi. Futbola Corinthians'ta başlarken, sırasıyla Figueirense, Portuguesa, Atletico Paranaense, Nautico, Ponte Preta ve Fluminense takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında Al Wahda'ya transfer oldu.
30 yaşındaki deneyimli stoper, bu sezon Suudi Arabistan ekibiyle çıktığı 21 resmi müsabakada 2 gol attı. (Fotomaç)
Son günlerde ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Dino Arslanagiç transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe yönetiminin Belçikalı futbolcu için kulübü Royal Antwerp ile masaya oturduğu ve fiyat konusunda pazarlığa başladığı iddia edildi.
İtalya'nın batısında korona virüsün hızlı yayılmasında etkili olanın; hastanede yapılan yanlış tanı ve Atalanta-Valencia maçı olduğu düşünülüyor.
Serbest dalış alanında elde ettiği sayısız başarı ile adından sıkça söz ettiren ve mart ayında dünya rekoru denemesi için gittiği Meksika'da koronavirüs engeline takılan milli sporcu Fatma Uruk, tüm sporcuların ve gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Koronavirüs futbol dünyasını durdururken kulüpler transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor... İtalyan basınında çıkan habere göre Tuttomercato sitesi, Beşiktaş'ın Suudi Arabistan kulübü Al Wahda takımında forma giyen Brezilyalı stoper Renato Chaves ile ilgilendiğini yazdı.
Koronavirüs pandemisi sebebiyle futbol dursa da transfer çalışmaları aynı hızda sürüyor... Şampiyonluk yarışında zirve takibini sürdüren Galatasaray ile bu sezon da taraftarına hayal kırıklığı yaşan Fenerbahçe bir kez daha transferde birbirlerine rakip oldular...
Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu devre arasında Suudi Arabistan'ın büyük kulüplerinden Al Nasr'a kiraladığı Brezilyalı stoperi Maicon konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Arabistan kulübü, Brezilyalıyı kadrosunda tutmak istiyor eğer transfer gerçekleşirse Galatasaray'a önemli bir nakit girdisi gelecek.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayış devam ederken Fransız gazeteci Manu Lonjon flaş bir iddia ortaya attı