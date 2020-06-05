  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Haziran 2020 Cuma 09:19
  • |
  • Son Güncelleme:

Beşiktaş aradığı golcüyü İngiltere'de buldu! Temas kuruldu...

Beşiktaş aradığı golcüyü İngiltere'de buldu! Temas kuruldu...

Paylaş

İngiliz basını, Beşiktaş'ın Aston Villa'nın genç santrforu Keinan Davis'i istediğini öne sürdü. Siyah Beyazlı ekibin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki oyuncu ile temasların başladığı belirtildi.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Her geçen gün farklı mevkilere birçok oyuncu gündeme gelirken, forvet için son iddia İngiliz basını tarafından ortaya atıldı. Give me Sport isimli internet sitesi, Kara Kartal'ın, Aston Villa'nın genç santrforu Keinan Davis'i istediğini öne sürdü.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki oyuncu ile temasların başladığı kaydedildi. Haberde genç santrfor için Beşiktaş'ın en doğru durak olacağı belirtilirken, "Davis'in gelecek kariyeri için Beşiktaş en iyi tercih olur. Orada oynayıp, kendini geliştirir" yorumunda bulunuldu.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Yıldız sporcular korona günlerinde para bastı

title

Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Müthiş teklif...

title

Marcao'nun sakatlığı sonrası Cimbom'da Lemina sürprizi

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Savunma 'Emin' ellerde!
Savunma 'Emin' ellerde!

Savunma 'Emin' ellerde!

Galatasaray, sezonu kapatan Luyindama'nın ardından Marcao'yu da sakatlığa kurban verdi. Tecrübeli çalıştırıcı ise Sambacı'nın yerine 17 yaşındaki Emin Bayram'ı Donk'un partneri olarak sahaya sürecek.

3 yıllık anlaşma sağlandı
3 yıllık anlaşma sağlandı

3 yıllık anlaşma sağlandı

Hollanda basını, Beşiktaş'ın Leroy Fer ile 3 yıllık anlaşma yaptığını ve dönüşünün zor olduğunu duyurdu.

Tek seçenek Vedat
Tek seçenek Vedat

Tek seçenek Vedat

Fransız forvet Giroud ile anlaşamayan Lazio'nun elindeki tek seçeneğinin Vedat Muriqi olduğu iddia edildi. 26 yaşındaki golcü ile İngiliz ekipleri de ilgileniyor.

Galatasaray'da Lemina sürprizi
Galatasaray'da Lemina sürprizi

Galatasaray'da Lemina sürprizi

Marcao'nun sakatlığı sonrası Mariano ve Lemina'dan birinin sürpriz şekilde stoper pozisyonuna kaydırılması da olasılıklar arasında bulunuyor. Fatih Terim'in idmanlarda bu formül üzerinde de duracağı belirtildi.

G.Saray transfer piyasasını sallayacak! Geliyor...
G.Saray transfer piyasasını sallayacak! Geliyor...

G.Saray transfer piyasasını sallayacak! Geliyor...

Kalan 8 haftayı başarı ile kapatarak ligde şampiyon olmak ve yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı. Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek hedef büyüten yönetim, yıldız oyuncu ile söz kesti.

Fenerbahçe'de kanatlara iki bomba birden
Fenerbahçe'de kanatlara iki bomba birden

Fenerbahçe'de kanatlara iki bomba birden

Yeni sezonda iki kanat transferi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe hedeflerini belirledi. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı Bright Osayi-Samuel için QPR'a teklif yaparken, Houston'dan ayrılacağını açıklayan Albert Elis'i de yeniden gündemine aldı.

Beşiktaş'ın golcüsü İngiltere'den geliyor
Beşiktaş'ın golcüsü İngiltere'den geliyor

Beşiktaş'ın golcüsü İngiltere'den geliyor

İngiliz basını, Beşiktaş'ın Aston Villa'nın genç santrforu Keinan Davis'i istediğini öne sürdü. Siyah Beyazlı ekibin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki oyuncu ile temasların başladığı belirtildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.