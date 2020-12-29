Beşiktaş ara vermeden hazırlıklara başladı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise ilk bölümde istasyon koşuları, pas, 5'e 2 çalışmasının ardından dar alanda oyun ve mini kale maç yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç sonrasındaki şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Atletico Madrid, adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Diego Costa'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Genç yetenek avında olan Galatasaray, aradığı yıldız adayını Romanya'da buldu.
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• Galatasaray, Gheorghe Hagi Futbol Akademisi'nin Romanya futboluna kazandırdığı 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Roberto Leonard Malaele'yi radarına aldı.
• İdari Direktör Şükrü Hanedar, görüşmeleri sonlandırmak için haftaya Romanya'ya çıkarma yapacak.
Galatasaray, Diego Costa transferi için Jorge Mendes'e talimat verdi.
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• Radamel Falcao'ya ABD'den tekliflerin geldiği ifade edilirken Mendes'in Falcao'yu satıp Diego Costa'yı Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.
• Brezilya asıllı İspanyol golcü daha önce de Arda Turan ile aynı takımda yer almıştı.
İspanyol basını, son 4 yılda 5 takım gezen ve şu an boşta olan Jese Rodriguez ile Fenerbahçe'nin görüştüğünü yazdı.
İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi.
Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray ligin zirvesine yerleşti. Sarı-kırmızılı takım transfer çalışmalarına hız verdi. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den sürpriz bir veto geldi.