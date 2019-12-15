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  3. Beşiktaş Antalyaspor'un 19 yaşındaki genç yıldızının peşinde

Beşiktaş Antalyaspor'un 19 yaşındaki genç yıldızının peşinde

Beşiktaş Antalyaspor'un 19 yaşındaki genç yıldızının peşinde

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Süper Lig'de forma giyen genç futbolcu Paul Mukairu'yu takibe aldı.

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Antalyaspor'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Nijeryalı genç forvet Paul Mukairu, transfer gündeminden düşmüyor.

Daha önce adı Juventus ile anılan 19 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş ve Lille'in de listesine girdiği iddia edildi. Çıkan haberlerde, başarılı futbolcunun bu sezon 14 maça çıktığına dikkat çekildi.

Fransız ekibi Lille'in, 14. hafta mücadelesinde oynanan Trabzonspor maçında Mukairu'yu izletmek için Türkiye'ye temsilci gönderildiği belirtilirken, Beşiktaş'ın da genç oyuncuyu takip ettiğine dikkat çekildi.

Antalyaspor A takımı ile 14 resmi maçta forma giyen genç forvet, rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı. 1.82 boyundaki Nijeryalı oyuncu, Antalyaspor U19 takımıyla çıktığı 5 maçta 6 gol atmıştı.


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