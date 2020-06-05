Beşiktaş Antalyaspor'a bileniyor

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Ayrılık kararı! 'Seni kadroda düşünmüyoruz, kendine takım bul' Ayrılık kararı! 'Seni kadroda düşünmüyoruz, kendine takım bul' Fenerbahçe sezon başında Huddersfield'tan 2 milyon Euro karşılığında transfer ettiği stoper Mathias Zanka'yı devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiralamıştı. Sezon sonunda Alman ekibinden dönecek olan 30 yaşındaki savunmacıyı Sarı-Lacivertliler gelecek sezon da kadroda düşünmüyor. Fenerbahçe yönetimi, Danimarkalı stoperden kendisine takım bulmasını istedi.

G.Saray bombayı patlattı! Sadece 500 bin Euro'ya 'Yeni Onyekuru' G.Saray bombayı patlattı! Sadece 500 bin Euro'ya 'Yeni Onyekuru' Henry Onyekuru transferi için Monaco'dan iyi haberler alamayan Galatasaray, Nijeryalı yıldızın alternatifini buldu. Cimbom, Slovakya ekibi AS Trencin'de forma giyen 21 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Osman Bukari'nin transferi için girişimlere başladı. Galatasaray, genç futbolcu için Trencin'e 500 bin Euro'luk teklif sunacak.

Fenerbahçe'nin yeni hocası İstanbul'a geliyor Fenerbahçe'nin yeni hocası İstanbul'a geliyor Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımı emanet etmek istediği Hırvat teknik adam, uçuş yasakları kalkar kalkmaz İstanbul'a gelecek.

3 yıllık anlaşma sağlandı 3 yıllık anlaşma sağlandı Hollanda basını, Beşiktaş'ın Leroy Fer ile 3 yıllık anlaşma yaptığını ve dönüşünün zor olduğunu duyurdu.

Savunma 'Emin' ellerde! Savunma 'Emin' ellerde! Galatasaray, sezonu kapatan Luyindama'nın ardından Marcao'yu da sakatlığa kurban verdi. Tecrübeli çalıştırıcı ise Sambacı'nın yerine 17 yaşındaki Emin Bayram'ı Donk'un partneri olarak sahaya sürecek.

Tek seçenek Vedat Tek seçenek Vedat Fransız forvet Giroud ile anlaşamayan Lazio'nun elindeki tek seçeneğinin Vedat Muriqi olduğu iddia edildi. 26 yaşındaki golcü ile İngiliz ekipleri de ilgileniyor.