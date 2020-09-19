Beşiktaş Antalyaspor maçı muhtemel 11'ler: Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Beşiktaş Antalyaspor maçı için muhtemel 11'ler belli oldu. Vodafone Park'ta gerçekleşecek olan Beşiktaş Antalyaspor maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig'in 2. haftasında karşılaşacak olan Beşiktaş Antalyaspor maçı hakkından bilgiler haberimizde.

Beşiktaş Antalyaspor maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Lig'in 2. haftasında karşılaşacak olan Beşiktaş Antalyaspor maçında hakem Halil Umut Meler olacak. Beşiktaş Antalyaspor maçını kaçırmak istemeyen vatandaşlar konuya dair bilgi almak istiyor. Futbolseverlerin merak ettiği Beşiktaş Antalyaspor maçında muhtemel 11'lerde açıklandı.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Antalyaspor maçı bugün saat 19:00'da yapılacak. Vodafone Park’ta gerçekleşecek maçta beIN SPORTS HD1'den naklen izlenecek. Maçın yönetimi hakem Halil Umut Meler tarafından yapılacak.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER KİM OLDU?

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N’Sakala, Hasiç, Atiba, Dorukhan, Mensah, Boyd, Larin

Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Veysel, Nazım, Hakan, Fredy, Bünyamin, Amilton, Doğukan, Jahovic

İki takım da sezonun ilk haftasını galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 3-1’lik galibiyetle dönerken, Antalyaspor evinde Gençlerbirliği’ni 2-0 yendi.

OĞUZHAN’IN OYNAMAMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş’ta Trabzonspor ile oynanan sezonun ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve tedavisi süren Oğuzhan Özyakup’un yarınki maçta görev almaması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN YİNE YOK

Siyah-beyazlı ekipte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için Trabzonspor maçında takımının başında yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, karantina süresi devam ettiği için yarın oynanacak mücadelede de kulübede olmayacak. Yalçın’ın yokluğunda geçen hafta olduğu gibi yardımcı antrenör Murat Şahin, Beşiktaş’ı kenardan yönetecek.