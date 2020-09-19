Beşiktaş Antalyaspor maçı muhtemel 11'ler: Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Beşiktaş Antalyaspor maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Lig'in 2. haftasında karşılaşacak olan Beşiktaş Antalyaspor maçında hakem Halil Umut Meler olacak. Beşiktaş Antalyaspor maçını kaçırmak istemeyen vatandaşlar konuya dair bilgi almak istiyor. Futbolseverlerin merak ettiği Beşiktaş Antalyaspor maçında muhtemel 11'lerde açıklandı.
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Antalyaspor maçı bugün saat 19:00'da yapılacak. Vodafone Park’ta gerçekleşecek maçta beIN SPORTS HD1'den naklen izlenecek. Maçın yönetimi hakem Halil Umut Meler tarafından yapılacak.
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER KİM OLDU?
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N’Sakala, Hasiç, Atiba, Dorukhan, Mensah, Boyd, Larin
Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Veysel, Nazım, Hakan, Fredy, Bünyamin, Amilton, Doğukan, Jahovic
İki takım da sezonun ilk haftasını galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 3-1’lik galibiyetle dönerken, Antalyaspor evinde Gençlerbirliği’ni 2-0 yendi.
OĞUZHAN’IN OYNAMAMASI BEKLENİYOR
Beşiktaş’ta Trabzonspor ile oynanan sezonun ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve tedavisi süren Oğuzhan Özyakup’un yarınki maçta görev almaması bekleniyor.
SERGEN YALÇIN YİNE YOK
Siyah-beyazlı ekipte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için Trabzonspor maçında takımının başında yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, karantina süresi devam ettiği için yarın oynanacak mücadelede de kulübede olmayacak. Yalçın’ın yokluğunda geçen hafta olduğu gibi yardımcı antrenör Murat Şahin, Beşiktaş’ı kenardan yönetecek.
Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Anastasias Bakasetas için Alanyaspor'a resmi teklifini iletti. Teknik direktör Erol Bulut'un çok istediği eski öğrencisi için Akdeniz temsilcisine 3 milyon euro + Michael Frey teklifi yapıldı.
Galatasaray'da daha önce kiralanması gündeme gelen Idrissa Doumbia'nın kulübü Sporting Lizbon ile yaşadığı maaş krizi sonrası Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmanın planlarını yapmaya başladı.
Fenerbahçe'yle sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan Alper Potuk, Süper Lig'in bir diğer Sarı-Lacivertli ekibi MKE Ankaragücü ile el sıkıştı. Tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere Ankara'ya gitti.
Galatasaray'ın Porto'ya 6,5 milyon euro karşılığında sattığı Alex Telles, İngiliz devi Manchester United ile 5 yıllık sözleşme imzalıyor. Kırmızı Şeytanlar, transfer için Porto'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray bu transferin gerçekleşmesi halinde Porto'nun bonservis kârından %10 pay alacak.
Nabil Dirar'ı elden çıkarmaya çalışan ve Gökhan Gönül'e alternatif arayan Fenerbahçe, Sporting Lizbon'un Angolalı sağ beki Bruno Gaspar'a kancayı taktı. Erol Bulut'un onay vermesi halinde 27 yaşındaki futbolcu için Portekiz temsilcisine kiralama teklifi yapılacak.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mbwana Samatta, kulübü Aston Villa yol ayrımında.