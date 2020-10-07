Beşiktaş anlaştı, Adem Ljajic reddetti!

Sabah

Domagoj Vida gibi Adem Ljajic de kendisine gelen cazip teklifi ‘Beşiktaş'ta mutluyum' diyerek reddetti. Siyah-Beyazlılardan 3,2 milyon euro kazanan Sırp yıldız, Araplardan gelen 4 milyon euroluk teklifi elinin tersiyle itti.

3.4 milyon Euro'luk maaşıyla takımın en fazla kazanan ismi olan Domagoj Vida, birçok teklif almasına rağmen bunları kabul etmedi ve Beşiktaş yönetiminin ayrılık isteğine rağmen takımda kalmayı seçti.



Son olarak Adem Ljajic için de Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir teklif geldi.

4 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ REDDETTİ

Beşiktaş, Arap kulübü ile anlaşma sağladı. Yıllık 3.2 milyon Euro maaş kazanan Ljajic ise gelen öneri 4 milyon Euro olsa da Vida'ya benzer şekilde "Beşiktaş'ta devam" dedi.