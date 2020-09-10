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aksam.com.tr
  • 10 Eylül 2020 Perşembe 19:20
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Beşiktaş, Ankaragücü ve Denizlispor'un Harry Arter'i istediği iddia edildi

Beşiktaş, Ankaragücü ve Denizlispor'un Harry Arter'i istediği iddia edildi

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Beşiktaş, Ankaragücü ve Denizlispor'un İngiliz ekibi Bournemouth'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Harry Arter'in peşinde olduğu öne sürüldü.

Yeni sezon öncesi orta sahaya takviye yapmak adına arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İngiltere'de Bournemouth kadrosunda yer alan Harry Arter ile ilgileniyor. Son iki sezonu Cardiff ve Fulham'da kiralık olarak geçiren Arter için Türkiye'den başka ekiplerin de devrede olduğu aktarıldı.

The Sun'ın haberine göre Beşiktaş, Ankaragücü ve Denizlispor; tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrolarına katmak istiyorlar. 30 yaşındaki İrlandalı oyuncu, 2011'den beri kadrosunda yer aldığı Bournemouth'tan bu yaz ayrılabilir. Premier Lig'e yükselen Fulham, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Harry Arter'ı Mario Lemina'yı transfer etmiş olması nedeniyle yeniden kadroya katmayı planlamıyor.

İrlanda Milli Takımı'nda da forma giyen Arter'ın yeni durağının Türkiye olabileceği belirtilmekte.

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