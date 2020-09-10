Beşiktaş, Ankaragücü ve Denizlispor'un Harry Arter'i istediği iddia edildi

Yeni sezon öncesi orta sahaya takviye yapmak adına arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İngiltere'de Bournemouth kadrosunda yer alan Harry Arter ile ilgileniyor. Son iki sezonu Cardiff ve Fulham'da kiralık olarak geçiren Arter için Türkiye'den başka ekiplerin de devrede olduğu aktarıldı.
The Sun'ın haberine göre Beşiktaş, Ankaragücü ve Denizlispor; tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrolarına katmak istiyorlar. 30 yaşındaki İrlandalı oyuncu, 2011'den beri kadrosunda yer aldığı Bournemouth'tan bu yaz ayrılabilir. Premier Lig'e yükselen Fulham, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Harry Arter'ı Mario Lemina'yı transfer etmiş olması nedeniyle yeniden kadroya katmayı planlamıyor.
İrlanda Milli Takımı'nda da forma giyen Arter'ın yeni durağının Türkiye olabileceği belirtilmekte.
İspanyol basını, Galatasaray'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Geoffrey Kondogbia için Valencia'ya kiralama teklifi yaptığını yazdı. Habere göre başarılı futbolcu, Sarı-Kırmızılıların teklifini kabul etti. Cimbom, Valencia ile görüşmelerini sürdürüyor.
Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen'in ön çapraz bağları koptu. 25 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
Eskişehirspor, 17 yaşındaki golcüsü Metehan Altunbaş'ın Avusturya ekibi LASK Linz'e transfer olduğunu resmen açıkladı. Es-Es bu transferden kasasına 300 bin euro koyacak ve oyuncunun sonraki satışından pay da alacak.
Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe, Aston Villa'nın forveti Mbwana Samatta için İngiliz kulübünün kapısını çaldı. Sarı-Lacivertlilerin kiralamak istediği 27 yaşındaki hücumcu için Aston Villa'nın inadı kırıldı. Premier Lig ekibi, Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakıyor.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Başarılı futbolcu, Turuncu-Lacivertlilerde 11 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe, büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği verimi alamadığı Miha Zajc'ı Genoa'ya gönderiyor. İtalyan basını, iki ekibin transferde el sıkıştığını yazdı.