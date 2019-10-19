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Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda golsüz berabere kaldı

Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda golsüz berabere kaldı

Beşiktaş, haftaya oynayacağı Galatasaray derbisi öncesi Ankaragücü ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Beşiktaş'ın kontrolü altında oynanan ancak pozisyonun az olduğu maçta iki takım da gol atma başarısı gösteremedi. Beşiktaş, ilk yarıda Diaby ile ikinci yarıda Ljajic ile birer net fırsattan yararlanamadı. Siyah beyazlılar en net pozisyonunu ise 86. dakikada Diaby ile yakaladı.  Malili futbolcu, kaleciden seken topu önünde buldu ancak boş kaleye yaptığı vuruşu son anda Kulusic araya girerek önledi.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, 65. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Ankaragücü'nde Sedat Ağçay, 74. dakikada oyundan çıkmaya hazırlanırken hakem Ali Şansalan ile girdiği diyalog sonrası kırmızı kart gördü ve son bölümde takımını 10 kişi oynattı.

Bu sonucun ardından Ankaragücü ve Beşiktaş, puanlarını 9'a çıkardı.

Beşiktaş, hafta içerisinde Braga ile sahasında karşılaştıktan sonra 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Galatasaray ile evinde oynayacak. Ankaragücü ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

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