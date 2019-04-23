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  3. Beşiktaş, Andre Schürrle'nin transferi için çalışmalarını sıklaştırdı

Beşiktaş, Andre Schürrle'nin transferi için çalışmalarını sıklaştırdı

Beşiktaş, Andre Schürrle'nin transferi için çalışmalarını sıklaştırdı

Beşiktaş’ta Fikret Orman ve kurmayları Andre Schürrle’nin transferi için yoğun mesai harcıyor. Siyah-Beyazlılar, yıldız futbolcunun transferinde ‘Kagawa taktiği’ni kullanacak.

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Burak Yılmaz önderliğinde ligdeki son 5 maçını kazanarak zirve için tekrar iddialı hale gelen Beşiktaş'ta yönetim gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için de yoğun mesaide.

Siyah-Beyazlı kurmayların ilk hedefi kanat bölgesine skorer özelliği yüksek bir oyuncu transfer etmek. Ricardo Quaresma'nın yeni sezonda yüksek ihtimalle ayrılacak olmasından ötürü bu mevki için yıldız isimleri gündemine alan başkan Fikret Orman ve kurmayları, Andre Schürrle üstüne yoğunlaştı.

Küme düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Londra ekibinin yeni sezonda Championship'ta mücadele edecek olması nedeniyle bu defteri kapatan Schürrle için sarı-siyahlılarla temaslar sürüyor.

Dortmund'dan devre arasında Shinji Kagawa'yı kiralayan siyah-beyazlılar, Schürrle için de aynı taktiği izleyecek. Alman ekibiyle kurulan iyi ilişkilerin bu transferde etkili olması beklenirken 28 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonunun uygun bir noktaya çekilmesi hedefleniyor.

2013-2014 sezonunun başında Bayer Leverkusen'den Chelsea'ye 22 milyon Euro'ya transfer olan Schürrle, 1.5 sezon sonra ise 32 milyon Euro'ya Wolfsburg'un yolunu tutmuştu.

2016'da 30 milyon Euro'ya Dortmund'un yolunu tutan Schürrle, bu sezonun başında ise 400 bin Euro bedelle Fulham'a kiralandı. Bu sezon İngiliz ekibinde 25 maça çıkan Schürrle, fileleri 6 kez havalandırdı.

(Haberturk)

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