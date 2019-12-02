Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7443
  • 6,3329
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş, Andraz Sporar transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş, Andraz Sporar transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş, Andraz Sporar transferinde sona yaklaştı

Slovakya ekibi Slovan Bratislava’nın golcüsü için girişimlerde bulunan Beşiktaş’a, Slovenyalı oyuncudan yanıt geldi. Geçen hafta oynanan maçın ardından Siyah-Beyazlılar’la görüşen Sporar, Kartal’a, ‘Evet’ dedi.

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar’ın, gündemine Slovakya ekibi Slovan Bratislava’nın forveti Andraz Sporar’ı da almıştı. 25 yaşındaki futbolcu için temaslarda bulunan Kara Kartal’a, bu transfer konusunda oyuncudan olumlu yanıt geldiği öğrenildi. Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde geçen hafta Slovan Bratislava’yla oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcuyla biraraya gelen Siyah- Beyazlı yöneticilerin, Slovenyalı isimden olumlu geri dönüş aldığı kaydedildi.

Beşiktaş’a 2 gol attı

Bu sezon Slovan Bratislava formasıyla 22 karşılaşmaya çıkan Sporar, 18 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. Tecrübeli futbolcu, Kara Kartal’ın K Grubu ilk maçında deplasmanda oynadığı mücadelede 2 gol atıp ve 1 de asist yapmış, o maçı Bratislava 4-2 kazanmıştı.

(Fanatik)


'Bilge adamdan bilge cümleler'
Merve Özbey'in mutlu günü
Balkanların Lady Gaga'sı İstanbul'a yerleşiyor
Mehmet Ali Erbil'in kızından olay poz! İlk yorum annesinden
David Beckham'dan hayranlarını üzen haber! Git gide eriyor
<p>2017´nin Haziran ayında Beylikdüzü Belediyesi´nin düzenlediği Ramazan etkinliklerine konuşan Tari

İlber Ortaylı´dan Ekrem İmamoğlu´na ´Kanal İstanbul´ Dersi!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Ünlüler yılbaşında ne kadar ücret alaca? Nerede sahne alacak?

Tam 82 yıl sonra: Remziye Tatlı, ölümsüz karenin hikayesini anlattı