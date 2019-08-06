Beşiktaş, Alpay Çelebi'yi Kayserispor'a kiraladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Alpay Çelebi, 2019-2020 sezonu sonuna kadar İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralanmıştır. Alpay Çelebi'ye yeni sezonda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, Bursasporlu Muhammed Şengezer ve Umut Meraş'ı kadrosuna kattı.
Trabzonspor’da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, bir süredir peşinde olduğu Daniel Sturridge’den olumsuz cevap aldı. Konuyla ilgili konuşan Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, “Sturridge teklifimize olumsuz yanıt verdi” dedi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kadrolarına iki stoper ve bir 6 numara pozisyonunda oynayan futbolcu katacaklarını söyledi.
Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki futbolcusu Alpay Çelebi'nin İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralandığını bildirdi.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Roman Neustadter, Dinamo Moskova ile anlaştı.
TFF Süper Kupa maçında yarın Akhisarspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, yeni sezona üçüncü kupayla başlamak istediklerini ifade etti.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri Olympiakos ile zorlu iki maç oynayacaklarını ve sonucunda turu geçen taraf olmak istediklerini söyledi.