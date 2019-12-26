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  3. Beşiktaş, Almanya Bundesliga 2 takımlarından Bochum'da forma giyen Ganvoula ile ilgileniyor

Beşiktaş, Almanya Bundesliga 2 takımlarından Bochum'da forma giyen Ganvoula ile ilgileniyor

Beşiktaş, Almanya Bundesliga 2 takımlarından Bochum'da forma giyen Ganvoula ile ilgileniyor

Beşiktaş, transfer hamleleri için TFF’den gelecek bütçe miktarını beklerken bir yandan da çalışmalarını sürdürüyor. Kara Kartal’ın forvet transferi konusunda Almanya ekibi Bochum’un Kongolu golcüsü Silvere Ganvoula’yı listesine eklediği öğrenildi.

Burak Yılmaz’ın bu sezon üst üste yaşadığı sakatlıklar sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalması, ek olarak kadroda bulunan Umut Nayir, Güven Yalçın ve Diaby gibi isimlerin de düzenli olarak katkı vermekte zorlanması sonrasında forvet hattında transfer kararı alınmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın talebi doğrultusunda hücum hattını yeni bir isimle doldurmak için girişimlerde bulunan Kara Kartal’ın, Almanya Bundesliga 2 ekibi Bochum’un Kongo’lu golcüsü Silvere Ganvoula’yı takibe aldığı kaydedildi. Bu sezon Mavi-Beyazlılar’da çıktığı 18 mücadelede 13 gol ve 4 asistlik performans ortaya koyan 23 yaşındaki 1,91’lik golcü için resmi temaslar haftaya başlayacak.

Teklif de belli...

Bochum’un sezon başında Belçika ekibi Anderlecht’ten 400 bin Euro’ya kadrosuna kattığı genç futbolcu için Siyah-Beyazlılar’ın, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmayı planladığı kaydedildi. Beşiktaş’ın, bu öneriye sıcak bakılmaması halinde direkt satın alma formülünü de devreye sokabileceği konuşuluyor.

(Fanatik)


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