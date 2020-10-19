Beşiktaş, Alan Carvalho için Guangzhou'ya 1,5 yıllık kiralama teklifi yapacak

SPOR GÜNDEMİ

Aslan'dan beyaz sayfa Aslan'dan beyaz sayfa Galatasaray, milli aranın ardından lige galibiyetle başlamak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Aslan'da hedef, son iki maçta kaybedilen 5 puanın ardından bu zorlu mücadeleden zaferle ayrılarak yeni başlangıç yapmak.

Sergen Yalçın kararını verdi! Sistem değişiyor Sergen Yalçın kararını verdi! Sistem değişiyor Milli ara ve bay haftası sebebiyle elde edilen mini kamp döneminde takım kurgusunda çeşitli denemeler yapan Sergen Yalçın, memnun kaldığı çift forvet sistemini dünkü idmanda da sürdürdü. Aboubakar ve Larin'li sistemden istediği verimi alan Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın, uygulama için Denizlispor maçını bekliyor.

Fatih Terim: 'Üzerimizdeki kara bulutları dağıtacağız' Fatih Terim: 'Üzerimizdeki kara bulutları dağıtacağız' Rangers ve Kasımpaşa maçlarında yenik duruma düşüp maçı çeviremeyen oyuncularından aynı senaryonun tekrarlanmamasını isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, ilk golün önemini anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, iki golcüsü Falcao ve Diagne ile de özel görüşme yaptı ve rakibin zaaflarını anlattı.

Başkanın işaret ettiği golcü ortaya çıktı! İşte yapılacak teklif... Başkanın işaret ettiği golcü ortaya çıktı! İşte yapılacak teklif... Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, devre arasında forvet transferi yapacaklarını açıklamasının ardından Siyah-Beyazlı yönetim, bonservisi Guangzhou'da bulunan Alan Carvalho'nun menajeriyle temasa geçti. Çin ekibine 1,5 yıllık kiralama teklifi sunulurken oyuncunun maaşının tamamı da karşılanacak.

Vida Milli takımda da tartışılan adam oldu Vida Milli takımda da tartışılan adam oldu Beşiktaş'taki performansı tartışılan Hırvat stoper, milli takımda da gözden düşmeye başladı. İsveç maçında şans bulamayan Vida, Fransa karşılaşmasında yaptığı hatalarla eleştiri topladı.