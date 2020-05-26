Beşiktaş, AEK'nın kaptanı Mantalos'un peşinde

Ajansspor'un haberine göre gelişmeyi, siyah beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları doğruladı. Yunan gazetesi Gazzetta'nın yazarı Johny Georgopoulos'un konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Torunoğulları, "Evet, Mantalos'un transferiyle ilgileniyoruz" dedi.
LJAJIC'E YOL GÖZÜKTÜ
Yunan milli takımının da formasını giyen Mantalos, Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Beşiktaş, Adem Ljajic'e gelecek teklifleri değerlendirecek; Boşnak asıllı Sırp oyuncunun satışıyla Petros Mantalos'un transferini finanse etmeyi planlıyor.
PETROS MANTALOS KİMDİR?
Atina kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu, forvet arkası oynuyor; gerektiğinde sol çizgi ve merkez orta sahada da görev yapıyor. Kariyerine Skoda Xanthi takımında başlayan Yunan oyuncu, 2014'ten beri AEK forması giyiyor.
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