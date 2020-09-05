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aksam.com.tr
  • 05 Eylül 2020 Cumartesi 10:24
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Beşiktaş Aboubakar ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş Aboubakar ile anlaşmaya vardı

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Milliyet

Golcü arayışını sürdüren Beşiktaş, Aboubakar ile prensip anlaşmasına vardı. Önceliğini Kalinic ve Ze Luis'e veren Kartal, transfer için acele etmeyecek.

Forvet için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, şu ana kadar umduğunu bulamadı. Atletico Madrid'in Kalinic'in bonservisinde indirime gitmemesi, aynı zamanda Hırvat golcünün maaşının yüksek olması siyah-beyazlıların elini kolunu bağladı. Kara Kartal'ın gündemindeki diğer iki aday ise Porto'dan Ze Luis ve Vincent Aboubakar... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle Ze Luis'de ısrar ettiği öğrenildi. Ancak Portekiz ekibi yapılan kiralama teklifini yanıtsız bıraktı.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın elinde sadece eski oyuncusu Aboubakar kaldı. Sakatlık iddiaları ile gündeme gelen 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, 1.5 milyon Euro maaşla, bonservissiz Beşiktaş'a gelebileceğini bildirmiş, yönetim ise 750 bin Euro önermişti. Aboubakar ile de prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlı idareciler, gerekirse imzayı son haftaya bırakacak. Mali sıkıntılar nedeniyle forvet hattı için parasal tavizler vermek istemeyen yönetim biraz da Larin'in iyi performansı nedeniyle bu konuda acele etmeyecek

'HİÇBİR SAKATLIĞI YOK'

Aboubakar'ın menajeri Nir Zahavi, oyucusunun dizinde kronik problem olduğu iddialarına cevap verdi. Zahavi, "Belirtmek isteriz ki, Aboubakar'ın hiçbir sakatlığı yoktur. 1 senedir tüm idmanlarda ve maç kadrolarında yer almıştır. Porto'nun diğer forvetleri ile rekabete girmiş ve çok çalışarak sırasını beklemiştir" dedi.

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