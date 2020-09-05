Beşiktaş Aboubakar ile anlaşmaya vardı

Forvet için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, şu ana kadar umduğunu bulamadı. Atletico Madrid'in Kalinic'in bonservisinde indirime gitmemesi, aynı zamanda Hırvat golcünün maaşının yüksek olması siyah-beyazlıların elini kolunu bağladı. Kara Kartal'ın gündemindeki diğer iki aday ise Porto'dan Ze Luis ve Vincent Aboubakar... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle Ze Luis'de ısrar ettiği öğrenildi. Ancak Portekiz ekibi yapılan kiralama teklifini yanıtsız bıraktı.
Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın elinde sadece eski oyuncusu Aboubakar kaldı. Sakatlık iddiaları ile gündeme gelen 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, 1.5 milyon Euro maaşla, bonservissiz Beşiktaş'a gelebileceğini bildirmiş, yönetim ise 750 bin Euro önermişti. Aboubakar ile de prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlı idareciler, gerekirse imzayı son haftaya bırakacak. Mali sıkıntılar nedeniyle forvet hattı için parasal tavizler vermek istemeyen yönetim biraz da Larin'in iyi performansı nedeniyle bu konuda acele etmeyecek
'HİÇBİR SAKATLIĞI YOK'
Aboubakar'ın menajeri Nir Zahavi, oyucusunun dizinde kronik problem olduğu iddialarına cevap verdi. Zahavi, "Belirtmek isteriz ki, Aboubakar'ın hiçbir sakatlığı yoktur. 1 senedir tüm idmanlarda ve maç kadrolarında yer almıştır. Porto'nun diğer forvetleri ile rekabete girmiş ve çok çalışarak sırasını beklemiştir" dedi.
Beşiktaş'ın Al Ahli ile olan sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef'in ismi Galatasaray ile de anılıyor.
Fenerbahçe Yönetimi, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor dışında kalan tüm kulüplerin ürünlerini Fenerium mağazalarında satma kararı aldı. Özellikle mağaza sayıları sınırlı olan Anadolu takımları böylelikle İstanbul'daki taraftarlarına da rahatlıkla ulaşabilecek
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ne Sivas'taki 1-0'lık Macaristan yenilgisiyle başlamıştı. Macaristan'ın tek golünü atan Szoboszlai, ülke basınına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, sorunlu ayrıldığı Max Kruse'yi tazminat ödemeye mahkum edecek. Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen, “Ortega benzer nedenle gitmiş ve 11 milyon dolar ceza almıştı” diye konuştu.
Beşiktaş, Nikola Kalinic için teklifini yaptı. Beklemeye geçti...