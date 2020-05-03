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aksam.com.tr
  • 03 Mayıs 2020 Pazar 17:54
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  • 03 Mayıs 2020 Pazar 17:54

Beşiktaş Aboubakar için transfer görüşmelerine başladı

Beşiktaş Aboubakar için transfer görüşmelerine başladı

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Siyah Beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra sakatlıklardan kurtulamayan Aboubakar'ın piyasa değeri 5 milyon Euro'ya kadar düşmüştü. Beşiktaş'ın gelecek sezon Kamerunlu santrforu yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi.

2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giyen ve 38 maçta 23 gole katkı sağlayan (19 gol, 4 asist) Vincent Aboubakar, yeniden Beşiktaş'ın gündemine geldi. Yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle Porto'da gözden düşen Kamerunlu forvet için 7 milyon Euro bonservis isteniyordu. Siyah Beyazlı ekibin, Porto'nun bu rakamı 5 milyon Euro'ya kadar çekmesinin ardından harekete geçeceği iddia edildi.

1.5 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş, neredeyse her transfer dönemi gündeme gelen Kamerunlu golcü için pazarlıklara başladı. Siyah beyazlı ekibin Porto'da yıllık 2 milyon Euro kazanan Aboubakar'a da 1.5 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat önereceği ifade edildi.

Soares, Marega ve Ze Luis gibi isimlerin gölgesinde kaldı

Kamerunlu yıldızın Porto ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor. Aboubakar takımın en çok kazanan oyuncuları arasında yer alıyor. 28 yaşındaki yıldız oyuncu sakatlığını atlattıktan sonra Soares, Marega ve Ze Luis gibi önemli isimlerin gölgesi altına kalmış ve yeteri kadar süre bulamamıştı.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Beşiktaş kulübü yöneticisi Erdal Torunoğulları da açıklamalarda bulunmuştu. Torunoğulları, "Aboubakar'ın sakatlıkları var uzun süredir. Beşiktaş'ta çok verimli olan oyuncular ne yazık ki gittikleri yerde istikrar sağlayamadılar" şeklinde açıklama yapmıştı.

Bu sezon 8 maçta sahaya çıkan tecrübeli forvet 2 gol kaydetti.

(Fanatik)

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