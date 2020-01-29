Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedilidğini TFF'ye bildirdi

SPOR GÜNDEMİ

Sergen geldi ama yıldızlar gidiyor! Burak'a da yol göründü Sergen geldi ama yıldızlar gidiyor! Burak'a da yol göründü Serie A ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz ve Mert Çetin için girişimlere başladı.

Arda'nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi kucak açtı Arda'nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi kucak açtı Galatasaray’a transferi olaylı bir şekilde gerçekleşmeyen Arda Turan’ı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor istiyor.

İdmanda birbirine girdiler! 'İşine bak!' dedi ve... İdmanda birbirine girdiler! 'İşine bak!' dedi ve... Galatasaray'da kendisine 'Kulüp bul' denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı Süper Lig'in 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre haftanın kritik mücadelesi olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Sergen'de sıcak gelişme Sergen'de sıcak gelişme Harcama limiti sıkıntısı sebebiyle henüz resmen açıklanamayan Sergen Yalçın’ın, Beşiktaş’ın bu sabah yapacağı idmana çıkamayacağı iddia edilmişti ancak başarılı teknik adam 1,5 saat gecikmeli olarak saat 13:00'te ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, Zajc ile bir taşla iki kuş vuracak Fenerbahçe, Zajc ile bir taşla iki kuş vuracak İtalyan ekibi Brescia'ya transfer olacak Miha Zajc'ın satışı ile 4 milyon Euro gelir elde edecek olan Fenerbahçe, bu gelirin üçte birini harcama limitine kaydıracak. Simon Falette'e lisans çıkartılabilecek.