Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedilidğini TFF'ye bildirdi

Siyah-beyazlı kulüp, daha önce yolların ayrıldığını duyurduğu Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini de TFF'ye resmen iletti. Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın'ı teknik direktörlüğe getirmesi bekleniyor.
Serie A ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz ve Mert Çetin için girişimlere başladı.
Galatasaray’a transferi olaylı bir şekilde gerçekleşmeyen Arda Turan’ı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor istiyor.
Galatasaray'da kendisine 'Kulüp bul' denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi.
Süper Lig'in 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre haftanın kritik mücadelesi olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.
Harcama limiti sıkıntısı sebebiyle henüz resmen açıklanamayan Sergen Yalçın’ın, Beşiktaş’ın bu sabah yapacağı idmana çıkamayacağı iddia edilmişti ancak başarılı teknik adam 1,5 saat gecikmeli olarak saat 13:00'te ilk antrenmanına çıktı.
İtalyan ekibi Brescia'ya transfer olacak Miha Zajc'ın satışı ile 4 milyon Euro gelir elde edecek olan Fenerbahçe, bu gelirin üçte birini harcama limitine kaydıracak. Simon Falette'e lisans çıkartılabilecek.
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, henüz 41 yaşındayken helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın NBA'deki lokavt döneminde Beşiktaş ile her konuda anlaştığını, Türkiye'de forma giymeyi istediğini ancak sponsorlardan dolayı bu transferin gerçekleşmediğini söyledi. Ataman ayrıca, ABD'li yıldızın ve 13 yaşındaki kızının ölümünün çok acı olduğunu ve bu kaybı kelimelerle anlatmanın çok zor olduğunu ifade etti.