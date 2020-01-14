Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Robert Mak'ı gündemine aldı

Beşiktaş transferde hareketli zamanlar yaşıyor. Federasyona yaptığı limit itirazına olumsuz yanıt alan siyah-beyazlı kurmaylar, çözüm arayışlarına devam ediyor. Futbolcu satışı, kiralama, takas ve maaş indirimleri konusunda yoğun şekilde çalışmalar yapan yönetim bir yandan da transfer girişimlerini sürdürüyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da takviye beklediği Beşiktaş'ın gündemine son olarak Zenit'in Slovakyalı sağ kanat oyuncusu Robert Mak girdi.
Kanatlarda, 10 numarada ve forvette oynayabilen 1.79'luk oyuncunun menajeri Jurac Venglos ile ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Sezon sonu Zenit ile sözleşmesi bitecek Mak, devre arası bedelsiz ayrılmak için kulübünden izin aldı.
Beşiktaş'ın bu transfer için bütçe oluşturabilmesi gerekiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 10 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
(Sabah)
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