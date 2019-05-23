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Beşiktaş Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardı

Beşiktaş Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardı

Şenol Güneş’in yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardı.

PRENSİP ANLAŞMASI YAPILDI

BEŞİKTAŞ’TA sezon sonunda Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesiyle birlikte göreve getirilecek yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyordu. Gündemde Mircea Lucescu ve Sergen Yalçın gibi birçok teknik adam yer almasına rağmen Fikret Orman'ın gönlündeki isim olan Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin, Avcı ile gelecek hafta sözleşme imzalaması bekleniyor.

MİSYONUNU TAMAMLADI

YENİDEN başkan seçilmesinin ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Fikret Orman'ın Abdullah Avcı isminde karar kıldığı belirtildi. Uzun zamandır Avcı ile çalışma fikri olan ve başarılı teknik adamla sıcak ilişkileri bulunan Orman'ın, 55 yaşındaki hocayla geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmede el sıkıştığı ve prensip anlaşması sağladığı bilgisine ulaşıldı. Avcı, Başakşehir’de misyonunu tamamladığını düşünüyor.

(Güneş)

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