  • $6,0287
  • 6,717
  • 248.547
  • 87.186
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:43 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:05

Beşiktaş Abdullah Avcı ile Medipol Başakşehir de Okan Buruk ile anlaştı

Beşiktaş Abdullah Avcı ile Medipol Başakşehir de Okan Buruk ile anlaştı

Şenol Güneş ile yollayını ayıran Beşiktaş, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile anlaştı ve anlaşma sadece resmi imzaların atılmasına kaldı.

Beşiktaş yönetimin Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmenin sonunda kendisi ile anlaştığı ve Avcı'nın Başakşehir ile olan sözleşmesini feshetmesinin ardından imzaların atılacağı kaydedildi.

BAŞAKŞEHİR'E OKAN BURUK

Öte yandan Başakşehir de, Rizespor ile yollarını ayıran Okan Buruk ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Sezonu 2. sırada tamamlayan Başakşehir, İstanbul'da yaşamak için Rize'den ayrılan Okan Buruk'un menajeri ile yaptığı görüşmede tüm şartlarda anlaştı. Avcı'nın ayrılığının ardından Başakşehir de Okan Buruk ile resmi imzaları atacak.

(Sporx)

Yağ Yakan Besinler Hangileridir? | #SağlıklıRamazanlar

<p>1800´lü yıllarda oluşan Karagöl, doğası ve görünümü ile ülkemizin en güzel göllerinden biri. 2002

Bir Doğa Harikası: Borçka Karagöl | #Gökyüzünden

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul Havalimanı'nda 'Yutucu Tespit Cihazı' kullanılmaya başlandı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.